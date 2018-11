Avanza proyecto que brinda cobertura integral a pacientes con fibromialgia

Por unanimidad, la Cámara de Diputados de San Luis dio media sanción al proyecto de ley para la creación de un programa de prevención, tratamiento y control de la fibromialgia, enfermedad caracterizada por fuertes dolores musculares, entre otros síntomas. La iniciativa aguarda su tratamiento en Senadores, y además de la cobertura médica integral introduce como novedad la adaptación de las condiciones en los lugares de trabajo de quienes lo padecen, para evitar discriminación por su condición.

El proyecto fue elaborado por Lucrecia Santos, del Frente Unidad Justicialista y quien preside la Comisión de Salud del órgano legislativo. Con el objetivo de "generar, promover y garantizar la prevención, tratamiento, control asistencia y seguimiento integral de la fibromialgia", plantea toda una serie de medidas que incluyen la creación de centros especializados en la enfermedad; estimular la formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud; impulsar la investigación sobre el padecimiento y desplegar campañas educativas sobre los síntomas.

Sin embargo lo que más beneficiará a quienes padecen la enfermedad es que la incluirá en el Plan Médico Obligatorio (PMO), estableciendo su cobertura integral y obligatoria, con el agregado que Dosep, hospitales públicos provinciales, organismos de seguridad social y los sistemas de medicina prepagas sujetos a la jurisdicción provincial, deberán incorporar el tratamiento a sus servicios.

Otro punto interesante del proyecto es que remarca la continuidad laboral de quienes la sufren. "Se garantizará a que los enfermos con fibromialgia puedan mantener su actividad laboral con las adaptaciones necesarias a su capacidad", sostiene al texto. "Cuando se dictamine una incapacidad por una Junta Médica, el trabajador podrá solicitar un certificado de discapacidad", pone como excepción.

La cuestión laboral es gravemente afectada por la fibromialgia, explicó Liliana Gímenez, de 57 años, que fue diagnosticada hace 7 años, pero que padece síntomas hace 15 años. Giménez debió pedir carpeta psicológica por un año de su trabajo de docente, ya que la enfermedad no es aún reconocida (algo que se replica a nivel nacional). No se trata solamente de dolor físico: pérdida de memoria repentina y cambios de humor se vuelven algo característico para alguien que sufre dolores constantes y casi ininterrumpidos. "Yo no puedo trabajar, y no puedo volver, aunque tenga que renunciar. No estoy en condiciones ni físicas, ni psíquicas. Mi cabeza está tratando de manejar el dolor. No puedo manejar otras cosas o niños. Los ruidos fuertes me hacen daño", describió. Otros síntomas son dolores de cabeza intensos, trastornos de sueño y fatiga crónica.

Hace tres años, Giménez comenzó a contactar gente en la provincia para generar algún tipo de cambio en sus condiciones. "Si no gritamos, nadie nos va a ver. Es una enfermedad de gente invisible, porque no está reconocida por el Ministerio de Salud de la Nación", aseguró. Ella forma parte de "Fibromialgia San Luis" una página de Facebook, donde pacientes comparten noticias. Pero este año fue en el que consiguieron un avance importante, justamente de la mano de alguien en su misma condición. "Todo empezó por Pascua de la mano de una señora que trabaja en la Cámara de Diputados. Un día la diputada (Santos) la vio, le preguntó que tenía y le dijo que era fibromialgia. De ahí surgió el proyecto", recordó la mujer.

Cerca de 15 pacientes asistieron a la sesión del miércoles cuando el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara baja. "En el interior hay muchísima gente. Somos todas viejitas. Pero hay gente joven que está detrás nuestro. Estamos peleando para ellos. Mi hija tiene síntomas, quiero que ella el día de mañana tenga un lugar específico al que ir. Y es muy feo no poder trabajar en ningún lado", concluyó.