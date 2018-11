Stan Lee: la leyenda del cómic murió a los 95 años

El estadounidense Stan Lee, quien revolucionó la cultura pop como creador de Marvel Comics de personajes icónicos como Spiderman, los X-Men y Hulk, que pasaron del papel a dominar las pantallas de cine, falleció este lunes a los 95 años.

"Marvel y todo Walt Disney Company saludan la vida y la carrera de Stan Lee y muestran su eterna gratitud por los logros innegables que obtuvo. Cada vez que abran un cómic, Stan estará allí", escribió Marvel en un comunicado.

"Stan Lee fue tan extraordinario como los personajes que creó. Un verdadero superhéroe para los fanáticos de Marvel en todo el mundo; Stan tenía el poder de inspirar, entretener y conectar a las personas", expresó Bob Iger, director ejecutivo de Disney Group, que compró Marvel por 4.000 millones de dólares en 2009, lo que permitió que los superhéroes de Lee se convirtieran en estrellas del cine en todo el mundo.

Nacido en Nueva York, Stanley Martin Lieber, falleció hoy (lunes) en un hospital de Los Ángeles. Había sufrido varias enfermedades en los últimos años, según varios medios estadounidenses especializados en el mundo del entretenimiento, como The Hollywood Reporter.

"Mi padre amaba a sus fanáticos", dijo su hija J.C. al portal especializado en celebridades de Hollywood TMZ. "Fue el más grande, el hombre más decente", añadió.

En los años '60, con Marvel, Lee revolucionó el mundo del "cómic" estadounidense y, por repercusión, la cultura popular mundial.

Sus personajes, desde Iron Man hasta Black Panther, se convirtieron en figuras de la industria cinematográfica estadounidense con la que han soñado varias generaciones de seguidores, que elevaron al dibujante a la categoría de semidios.

Personalidades de todos los ámbitos no tardaron en rendirle homenaje, evidencia de la influencia que se granjeó en la cultura popular.

"Descansa en paz, Stan Lee. Los mundos imaginarios y las maravillas que has creado para la humanidad permanecerán para siempre", dijo el fundador de la empresa estadounidense Tesla, Elon Musk.

"Zeus, dale tu trono. Ahora hay un verdadero jefe entre los dioses", escribió en Twitter el dibujante de cómics francés Joann Sfar.

Today, we pause and reflect with great sadness on the passing of Stan Lee: https://t.co/J0cwgdn677 pic.twitter.com/eOBdZAqdZ0