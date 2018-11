Si hay problema: Warner canceló la vuelta de "Alf"

Aún no vendrá de Melmac. Warner Bros estaba trabajando en reflotar la popular comedia "Alf", que hizo historia en los 80s. Por ahora habrá que quedarse con el clásico porque la compañía ya anunció que el proyecto está muerto. El extraterrestre come gatos no regresará de momento.

Según TV Line, "el reinicio propuesto no está avanzando después de no poder atraer a un pretendiente". Esto, por supuesto, significa que Warner no pudo seducir a ningún productor para que retomara la serie, que se estrenó por primera vez en NBC en 1986.

Co-creado por Paul Fusco, quien también sirvió como titiritero para el personaje titular de "Alf", tendrá que esperar con su sueño.

La comedia se desarrolló en cuatro temporadas entre 1986 y 1990, con Fusco repitiendo el papel icónico en los anuncios y apariciones como invitado en los 28 años desde la cancelación de la serie.

Después de una película para televisión en 1996, Fusco intentó una adaptación cinematográfica para Sony Animation, en el que el personaje iba ser realizado con efectos especiales. Pero todo fue abandonado en 2012. Si hay problema.