Para el obispo, dependerá del padre Méndez seguir en sus cargos

El obispo Pedro Daniel Martínez confirmó que el padre Gustavo Méndez -rector del Instituto Nuestra Señora del Carmen y responsable de la parroquia que lleva el mismo nombre que el colegio- sigue al frente de ambas instituciones. También señaló que "dependerá de él (refiriéndose al párroco)" que continúe con sus cargos. El conflicto que causó revuelo en la comunidad católica y educativa, comenzó luego de que se viralizara un video en el que Méndez aparece haciendo ejercicio en paños menores, por el cual fue extorsionado a mediados del mes pasado.

Monseñor Martínez opinó sobre el cruce de versiones por el posible alejamiento del sacerdote en el programa radial "Nada Secreto", que conduce el periodista Mario Otero en Radio Universidad. En la misma comunicación telefónica sostuvo que a comienzos de la semana mantuvo una reunión con Méndez y con el vicario general, Fernando Spalla. También dijo que habrían evaluado "distintas posibilidades", refiriéndose a la continuidad de Méndez, ya que a mediados de diciembre finaliza su período parroquial en la Iglesia del Carmen. A su vez señaló de manera cortante que lo que trataron en esa reunión fueron "temas privados".

Cuando el periodista le consultó si el Obispado habría tomado la decisión de separar a Méndez de la iglesia, Martínez contestó tajante: "Me parece que habría que preguntarle a los interesados directos porque es muy desagradable empezar a contraponer cosas que no traen paz. No hay serenidad", afirmó.

Monseñor manifestó que tomó conocimiento de la posible renuncia del cura por el mensaje que emitió el equipo directivo de la escuela donde es regente. "El comunicado es un tanto extraño. Por eso creo que lo mejor es preguntarle al padre", insistió.

El mensaje de los docentes y directivos indicaba que el encuentro entre monseñor y el cura Méndez no había tenido los "resultados esperados". Por otro lado manifestaban que el Obispado consideraba escandalosa la "situación" (refiriéndose al video que tiene al presbítero como protagonista) pero que como equipo, no compartían esa expresión. Por último pedían acompañar al rector con rezos y oraciones.

La vicerregente del nivel secundario, Silvina Acuña, aclaró que solo "se trató de un mensaje interno que se malinterpretó. Se dio a entender que era un comunicado oficial de la escuela y lejos estaba de serlo. Simplemente era un mensaje de WhatsApp para llevar tranquilidad a los compañeros", aseguró.

Tanto los directivos como los profesores comentaron que la difusión del mensaje "ocasionó una gran confusión en la comunidad" y aseveraron que Méndez no abandonó la rectoría ni la parroquia.

La comunidad educativa de Nuestra Señora del Carmen salió a manifestarse y se concentró en el ingreso del instituto en apoyo a Méndez. Con carteles y con gritos pidieron que el obispo se presente en la escuela para dar explicaciones. También juntaron firmas en distintos puntos de Villa Mercedes. Para este miércoles estaba prevista una caminata, pero no se concretó.