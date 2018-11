Piden que los bares cierren más tarde de domingo a jueves

La ordenanza vigente es de 2001 y exige cortar a las 2:30. Los viernes y sábados el límite está estipulado a las 6.

Síguelo bailando que la música no pare eh eh, como a tí te gusta que la noche no se acabe eh eh eh...!", reza el estribillo pegadizo del súper hit de Ozuna. Y el contagioso Trap podría haber musicalizado sin problemas el pedido que pusieron sobre la mesa los dueños de los bares, pubs y boliches de la ciudad de San Luis durante la reunión que mantuvieron ayer con varios concejales: extender el horario de cierre de sus locales hasta las 5 durante los días de semana y dejar atrás la ordenanza municipal que los manda a poner llave a sus puertas y dejar de vender bebidas o comidas a las 2:30, en la madrugada.

La idea (que va de domingo a jueves) no solo apunta al beneficio comercial de los bares, pubs, restó-bares o boliches, sino que se apega a la realidad: hoy nadie que sale a divertirse un miércoles o jueves a la noche, se va a dormir poco después de la medianoche.

En lo estrictamente comercial, los empresarios quieren apegarse a una norma municipal que les permita trabajar hasta un poco más tarde porque, a esa hora, todavía tienen clientes consumiendo. El objetivo es, sobre todo, funcionar sin contratiempos en la temporada alta que se avecina. En ese período sus ventas suben al compás de la temperatura.

La franja horaria para los fines de semana (viernes y sábado), al parecer, no causa mayores dramas: rige de 22 a 6 y la premisa es mantenerlo así.

Si bien los ediles no emitieron opiniones porque solo se trató de una conversación informal, durante el mano a mano con los empresarios no pusieron reparos.

En el encuentro, que se extendió por 2 horas y 30 minutos en la sala de reuniones de la presidencia del Concejo Deliberante, ediles y comerciantes analizaron otros temas que atañen a la actividad: seguridad, ruidos molestos, habilitaciones municipales, inspecciones, multas y el recurrente traslado de los locales nocturnos a otro sector de la ciudad: lejos del centro y la avenida Illia, que estaba fijado por ordenanza, pero su aplicación se postergó indefinidamente.

Al salir del cónclave, todos calificaron la cita como "positiva" y habrá más reuniones en el corto plazo para desandar todos los ítems. La próxima será en una semana, también a las 11.

Además del presidente del legislativo municipal y anfitrión, Roberto González Espíndola, participaron Johana Sosa, Daniela Serrano y Norma Rosales. Unos 12 fueron los empresarios que concurrieron, con el presidente de la Cámara de Bares y Boliches de San Luis, Diego Astudillo, a la cabeza.

Para el sector privado el principal escollo radica en la añeja ordenanza que regula su trabajo: que está a punto de pasar a bailar sin mostrar el DNI a los "Patovicas". Tiene 17 años. Data de 2001. Por eso piden a los ediles que la actualicen urgente y regulen nuevos derechos y obligaciones para su vínculo con el Municipio.

Según los comerciantes, otro dilema difícil de resolver y que entorpece su economía, es el lentísimo ritmo que la Comuna posee a la hora de habilitar un local nocturno: entre 6 meses y un año.

Dicen que, mientras llega el visto bueno final, todos los permisos que extiende son provisorios. En San Martín y Belgrano no saben que los lentos no se zbailan más, pasaron de moda hace rato.

En el mano a mano con los ediles, otra queja de los bolicheros fue la cantidad de inspectores que ingresan a los locales durante sus revisiones. Según los empresarios, en vez de acceder dos o tres y culminar la tarea pronto, entran hasta 15. Además inspeccionan tres veces el mismo comercio en una noche.

"Fue una reunión muy buena. Analizamos temas de seguridad y sobre todo la necesidad de actualizar, de manera conjunta, la ordenanza que regula la actividad. La idea es trabajar juntos para una norma más actual. Y pedimos sobre todo agilizar las habilitaciones comerciales. Sugerimos que se aceleren los pasos administrativos de las habilitaciones. No pude ser que estemos esperando seis meses o un año. Así, las instancias administrativas se agotan y no hay respuestas. Los permisos no llegan o siempre son provisorios, es una vergüenza. Por algo, se judicalizan casi todas los pedidos de habilitaciones", sostuvo el dirigente.

"Fue un encuentro muy bueno. Nos comunicaron su preocupación por los horarios de apertura y cierre que hoy regula su actividad durante la semana que los obliga a cerrar a las 2:30. Actualmente a esa hora todavía están trabajando y tienen que cerrar para no caer en alguna infracción. Eso les hace perder trabajo, sobre todo en temporada alta. La idea es desarrollar una ordenanza superadora. También nos contaron sobre varias irregularidades que sufren por parte de inspectores y las atribuciones que, de manera incorrecta, se están tomando. Por eso nos reuniremos el próximo martes, pero también vendrá el Poder Ejecutivo. Lo vamos a convocar para que participe", señaló la concejal Daniela Serrano.

La premisa es clara. Hablar para mejorar y entre todos beneficiar a un sector clave dentro del turismo. La Comuna tendrá que apagar el Walk-Man y aggionarse. Se viene el verano y San Luis recibirá a cientos de visitantes con ganas de distraerse, beber y bailar hasta que la noche no se acabe. Como recomienda Ozuna, el negrito ojos claros.