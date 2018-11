Oscar Aguad: “El país no tiene los medios técnicos para recuperar el submarino”

En conferencia de prensa, el Ministro de Defensa y el jefe de la Armada, José Luis Villán brindaron detalles e imágenes del ARA San Juan.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe de la Armada, vicealmirante José Luis Villán, ratificaron este sábado que "el hallazgo" del submarino ARA San Juan "es positivo", a 907 metros de profundidad.

El submarino fue encontrado "en una zona que era la que más probabilidades tenía de ser encontrado", dijo Aguad en una conferencia de prensa que ofreció en la sede de la Armada.

Además explicó que el país no tiene "los medios" técnicos para recuperar el submarino ARA San Juan. "Yo le diría que no tenemos medios. No teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar", dijo Aguad, quien señaló "tampoco tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características".

De igual manera, el Ministro sostuvo que el gobierno nacional realizará “todos los esfuerzos y hasta lo imposible por saber qué pasó” con el submarino.

Villán, en tanto, puntualizó que la nave "está a una profundidad de 907 metros" y "sus partes desprendidas del casco resistente están en una área de 80 por 100 metros".

El jefe de la Armada indicó que la "ubicación exacta es muy próxima a la ubicación del informe de la anomalía hidroacústica" que la Armada recibió en su momento de un organismo internacional.



Una de las imágenes difundidas del ARA San Juan en el fondo del mar.

A esa área se había "asignado un 90% de probabilidad" de encontrar allí el submarino y destacó que "todas las marinas buscaron" en esa zona pero "ante la ausencia de la tecnología que esta empresa (Ocean Infinity) tiene no los habíamos podido encontrar".

El ex vocero de la Armada y actual agregado naval en la Embajada argentina en Estados Unidos, Enrique Balbi indicó que el ARA podría haber implosionado, colapsado muy cerca del fondo" del lecho marítimo. Según el "escueto y conciso informe preliminar" que dio la empresa Ocean Infinity a la fuerza y al Ministerio de Defensa, "el área de escombros es de 80 por 100 metros, lo que sugiere que podría haber implosionado, colapsado muy cerca del fondo", señaló.

Balbi además mostró algunas imágenes tomadas por los ROV del barco Seabed Constructor.

Villán se dirigió a los familiares de los de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan ante el pedido para que sean rescatados los restos de la embarcación, ya que subrayó que la Justicia debe determinar los pasos a seguir, por lo que les pidió "prudencia".

Consultado sobre el planteo de los familiares, el funcionario castrense advirtió sobre el "límite legal" de la fuerza: "La jueza (federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez) debe determinar en qué momento se pueden remover las partes constitutivas del submarino. Esto obedece al campo pericial", sostuvo Villán.

En ese sentido, el jefe de la Armada también apuntó a las cuestiones "técnicas" sobre la posibilidad de rescatar los restos del ARA San Juan: "No podemos afirmar ni negar" que se puedan extraer los restos de la embarcación.

NA