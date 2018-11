José "Pepe" Dospital: el rey de la renoleta

A fines de 1980, un par de amigos de Tilisarao muy allegados al automovilismo de San Luis, se juntaban para compartir un asado y hablar de lo que más les gustaba: las carreras de autos.

En una de esas reuniones realizada en el club Juventud Unida de Tilisarao, tomaron la decisión de rearmar la categoría 850cc que fuera casi estándar con carburador libre y alzada mínima.

Se entendía que era la única manera de que varios pilotos zonales podían subirse a un auto de carrera. Motivaban esa urgencia el hecho de que los costos y las exigencias para poder competir estaban lejos de la mayoría de los sanluiseños.

Muchos de sus integrantes venían de correr en moto, otros del karting y los menos en otras categorías lo que enriquecían el rodar de los pequeños bólidos. Al fin y al cabo, los verdaderos protagonistas de esta nueva etapa.

Armaron un calendario tentativo que comprendía varias localidades de San Luis y una de Córdoba; Villa Dolores al tiempo que anunciaban la primera fecha. Sería en un circuito preparado en el Aero Club de Tilisarao.

Rápidamente, la ciudad de San Luis, tuvo la primera CD de la 850cc, la categoría sumaba 47 pilotos entre ellos estaba José "Pepe" Dospital, un histórico deportista de San Luis.

"El Pepe" tenía una particularidad muy personal, mientras el resto de los pilotos eligió correr con Fiat 600, Gordini 1093, Auto Unión (tres cilindros), el optó hacerlo con un Renault 4L (una renoleta).

Pero para llegar a eso, tuvo que transitar un largo camino, empezó corriendo en el Autódromo "General José de San Martín" a los 16 años con un Fiat 600 prestado y con la mecánica de Nino Trifileti, no tenía la edad, pero una gestión de "Pichón" Dospital su padre, ante "Lulo" Sosa, le allanaron el camino. El joven quería correr y así fue. Había comenzado su camino en el mundo del deporte motor.

"A la 850cc, llegué a principios de los años '80, "Pepe" Funes tenía un taller en la Obispo Orzali y me armó mi primera renoleta", aseveró.

Intenta explicar porqué un auto tan distinto al resto y, no le encuentra una respuesta valedera, dice que la eligió porque le gustaba el formato y era muy dócil para manejar.

"Debutamos, por decirlo de alguna manera, en el Motoparque de Cruz de Piedra. Éramos tres, un muchacho de Villa Dolores, de apellido Romero, Rubén Mezza y yo, en Tilisarao estaba César 'Coco' Pérez con otra renoleta".

"Ese pequeño bólido, me dio grandes satisfacciones, aunque no era elegante, se las aguantaba bastante bien. Una de ellas fue en Justo Daract donde gané una carrera importante, allá mandaba Marchisio, que tenía un 600 de color negro y era el candidato. Había venido del sur de Córdoba y con mucho público. Fue una linda carrera", dijo.

"Cuando se inauguró el "Carlos Alberto 'Pájaro' Garro" en Tilisarao, salí tercero. Ese día no tenía previsto correr pero subí para ayudar a Hugo Vallejos, su compañero 'El Gallego' Serrano, no llegó a tiempo y yo acepté la invitación".

No pasó mucho tiempo y se armó la Asociación de Pilotos de San Luis presidida por un señor de apellido Menéndez, hicimos algunas carreras en el "General San Martín" y otras en el Cruz de Piedra, pero nos cerraban las puertas, no éramos federados. Hicimos un circuito en el hipódromo local y pasó lo mismo. Con la autorización del Ejército Argentino, desmontamos un predio en la granja La Amalia y cuando estábamos para marcar el circuito, el mismo Ejército nos cerró las puertas".

"Los pilotos éramos muy unidos y el parque automotor grande, no nos podía ignorar, porque además la categoría era autoconvocante y daba espectáculo".

"No nos dimos por vencidos y armamos un circuito por la ex ruta vieja a San Juan, vendría ser frente al barrio Santa Rita. Con el tiempo Daniel Mana y Beto Adorno pusieron una escuela de pilotos con dos Gacel, para prácticas, estaba muy bueno".

"Pepe" no quiere olvidarse de los circuitos, La Herradura en Potrero de los Funes y "La Trepada" en El Trapiche. "En los dos corrí ante una muchedumbre, eran muy trabados y con pocas rectas y eso hacía más entretenida la carrera", dice con voz firme y segura.

El ex piloto que tiene dos hijas, María Victoria y María Josefina, tres nietas, Anita, Amparo y Pilar, que junto a su esposa Marisa llenan de felicidad al "Tuerca" de la familia. "Con la renoleta estuve más de 12 años, en ese tiempo armé tres, conmigo trabajaban en la puesta a punto y la construcción de la jaula, 'El Bacán', 'Pepe' Funes y un montón de amigos. Era un equipo sin ser un equipo, éramos todos amigos los que me dieron grandes satisfacciones. Corrí, me divertí, coseché amigos, alegrías y sinsabores, como todo en la vida".

Sus ganas de correr y su osadía, lo llevaron a comprar un Fiat 128 para correr en Mendoza, después que se eliminó esa categoría, se subió a un Torino con buena mecánica pero no le permitieron cambiar algunas piezas y lo terminó vendiendo. Adquirió una Chevy y con ella fue campeón varias veces.

Dospital corrió en todas las categorías de esos años, de la 850cc, al TC 4000 "B" y "C" en tanto en el TC 4000 "A", fue campeón en El Trébol de Villa Mercedes, las Cupecitas y los Areneros. Un Gacel y un Gol, también lo tuvieron en la butaca izquierda.

Hoy, señala que lo han invitado a correr en rally en la categoría "Más de 50 años", pero dice que ya fue suficiente y que se dio todos los gustos. Hoy se dedica a la venta de automotores, al ciclismo y disfrutar lo que logró en la vida.

"Al ciclismo llegué por casualidad, tenía un empleado, Marcelo Sosa a quien siempre acompañé en los entrenamientos. Me enganché de tal forma que hoy soy un apasionado, es una disciplina que te permite estar y participar junto a los mejores". Manifiesta orgulloso.

Dospital organizó varias carreras en la provincia, entre ellas, después de 14 años, junto a un grupo de amigos hicieron 'La Primera Vuelta de San Luis'. "Fue un orgullo muy grande, porque me permitió conocer y ser su amigo, al italiano Giovanni Lombardi, que años después, vino con la organización de los Tours de San Luis.

Dice que no sabe cuántas carreras corrió, pero recuerda su primer título en 2009. Fue campeón Argentino en Promocionales Durance y campeón Panamericano 2017 en la provincia de San Juan.

"En esos años, tuve enormes satisfacciones como ganar la Vuelta de Mendoza, y campeón Argentino en Rural Bike en San Juan y varios títulos más, que se pueden ver en las vitrinas".

El pasado fin de semana José Dospital fue uno de los cientos de participantes del Panamericano de Chilecito en La Rioja. Ahí, sufrió un grave accidente que preocupó a todos. "Venía subiendo en un circuito de más de 30 kilómetros y a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, apuré para posicionarme mejor y en una curva me desbarranqué, sufrí un golpe importante pero pude recuperarme. Llegué caminando con la bicicleta al lado y fui tercero en Master, hoy si me invitan de nuevo les diría que no. Fue muy duro".

José "Pepe" Dospital dice que a veces sueña que está arriba de un auto de carrera otras, arriba de una bicicleta y, que si le dieran a elegir, optaría por este último sueño.

"Por eso me preparo para correr el Panamericano Master de Venado Tuerto, donde fui dos veces subcampeón y ahora estoy preparado para traer ese título a mi provincia".