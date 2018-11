Sebastián Lavandeira: "Hay que sumar nuevos negocios con el Plan Alfalfa"

El ex ministro del Campo, Sebastián Lavandeira, asumió días pasados como secretario de Estado de San Luis Logística. Horas después de haber jurado en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo, ante el gobernador de la provincia Alberto Rodríguez Saá, Lavandeira se reunió con las diferentes áreas que tendrá a cargo a partir de ahora, para conocer el funcionamiento y las necesidades de cada una. Aseguró que su gestión estará impregnada de todos sus conocimientos como veterinario y su experiencia en la gestión pública.

Alrededor de las 15 del viernes siguiente a su asunción, Lavandeira terminaba de almorzar y recibió a la revista El Campo. Era ahí o nunca, al menos hasta la semana siguiente, ya que su agenda estaba tapada de compromisos vinculados a su nueva gestión. Lunes, martes y miércoles debía representar a San Luis Logística en el Congreso Mundial de Alfalfa que se realizó en Córdoba. "Será un buen momento para intercambiar con productores, fábricas e inversores que puedan contribuir con el Plan Alfalfa, que ya está en marcha", imaginaba.

Además, el jueves estuvo en el Consejo Federal de Zonas Francas para debatir la reestructuración de la ley que regula estos espacios. "San Luis preside la comisión, que integran 15 provincias. Nosotros tenemos una zona franca en Justo Daract. Queremos hacer algunas modificaciones para que el desarrollo industrial sea más positivo", adelantó sobre otra de las aristas en las que trabajará en su gestión.

"Por el proyecto de industrialización de la alfalfa fue que comenzamos a desarrollar con el Ministerio del Campo el vínculo con la Secretaría", dijo al comienzo de la entrevista en su nuevo despacho, que casualmente está en la misma ala que la de sus pares rurales.

"Gracias a ese emprendimiento conocí el funcionamiento del puerto seco que tenemos en Villa Mercedes, conocido como la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), que resulta una pata fundamental para la concreción del objetivo productivo, ya que desde allí tenemos la posibilidad de economizar en uno de los costos más sensibles que tiene el productor, que es el flete", contó Lavandeira, quien estuvo en las reuniones con dos de los concesionarios ferroviarios de carga de la Argentina: Belgrano Cargas y Ferroexpreso Pampeano.

"Es un gran desafío el que me propuso el Gobernador. Me pidió hacerme cargo de la ZAL y continuar con el desarrollo del sector junto al equipo que viene trabajando desde la gestión anterior. Además, está en los planes incorporarle el diseño industrial de la alfalfa, que es un proyecto con el que venimos moviéndonos hace rato y que es integrador para toda la provincia", dijo sobre la producción de la pastura, que no solo traerá ventajas económicas, sino que además contribuirá con el medio ambiente en la zona de la Cuenca del Morro.

"Generaremos círculos económicos virtuosos para los productores de esa zona que tiene excesos hídricos, ya que es la zona más crítica a nivel medioambiental que tiene San Luis en estos momentos", explicó, y agregó que "el Plan Alfalfa continúa, seguiremos con los trabajos junto a los técnicos del ministerio para hacer efectivo el proyecto, que luego se materializará en ZAL". Su idea es clara: el complejo que está en Villa Mercedes, por encontrarse en un lugar estratégico en el centro del país, brinda una logística privilegiada. La ZAL no solo puede ofrecer el ferrocarril, también cuenta con espacios y autorizaciones para ser un centro neurálgico para los bitrenes.

Hubo en los últimos meses experiencias de transporte de alfalfa que comercializaron productores de las zonas cercanas. La mercadería tiene como destino final Arabia Saudita. Los recorridos se hicieron en tren hasta los puertos de Rosario y Bahía Blanca. "Las cargas que se han hecho han sido exitosas. La ZAL trabajó con productores de San Luis y Villa Dolores, que han funcionado como pruebas reales de transporte, carga y exportación. Los megafardos son consumidos desde hace un tiempo por los países árabes a los que la Argentina les produce y les vende. Son los negocios que queremos sumar".

Lavandeira enfatiza la idea de "producir alfalfa propia para entrar a esos mercados". Y quien mejor que él para lograrlo, tiene la experiencia suficiente para darle impulso a la iniciativa.

Las condiciones productivas, informó el veterinario, están. "En la actualidad algunos campos de la Cuenca hacen la pastura porque las condiciones de humedad del lugar son ideales para su desarrollo", analizó sobre un cultivo que consume grandes cantidades de agua. "Lo que hicimos en su momento fue firmar contratos de intención de compra con los árabes", recordó el funcionario, quien aseguró que toda la alfalfa producida en San Luis podrá ser vendida en el extranjero. "Solo resta saber qué calidad y qué volúmenes van a requerir", adelantó.

Está la tierra para producir y están los consumidores de la pastura dispuestos a comprarla. Solo resta saber de qué manera se transportarán los megafardos y a qué costo. "El flete más barato y eficiente por excelencia es el tren. De ahí el estrecho vínculo con el puerto seco de Villa Mercedes, que nos llevó a tener un par de reuniones con los concesionarios del ferrocarril. Queremos esa sede como acopiadora de la producción de todo el centro del país y de ahí transportar a los puertos", explicó Lavandeira, quien confirmó que buscan que la ZAL "sea un corredor comercial".

Belgrano Cargas y Ferroexpreso Pampeano son los concesionarios con los que San Luis trabaja por las rutas que utiliza hasta las zonas portuarias. Con ellos están en tratativas para lograr la habilitación como corredor comercial y transportar la alfalfa. "Los últimos viajes en los que trabajaron muy bien fueron hasta Bahía Blanca, con paso por vías de ambos concesionarios. Los traslados hacia Rosario comenzaron en camión desde Villa Dolores, hicieron pie en la ZAL y luego el tren llevó la alfalfas al puerto", describió, y aseguró que ya están en condiciones de decir que la ZAL se ha "transformado en el centro de carga, acopio y distribución de los productores del centro del país".

Agilidad en los circuitos, dejar la burocracia administrativa y obtener costos bajos son algunos de los puntos que el nuevo secretario de San Luis Logística tiene en mente para aplicar en su gestión. "Tratamos de vincular la oferta con la demanda y la logística. Tenemos pequeños y medianos productores de Juan Jorba y de la Cuenca del Morro dispuestos a producir para nosotros y el Gobierno colaborará con ellos para el desarrollo productivo", adelantó y dijo que entre los planes a futuro habrá que "hacer inversiones dentro de la ZAL para compactar la alfalfa".

San Luis, pionera en bitrenes

Los camiones dobles, conocidos como bitrenes, son una novedad que San Luis impuso hace muchos años, cuando en el resto del país ni siquiera se pensaba en trabajar con esos vehículos que transportan mucha más mercadería que uno común y además lo hacen sin dañar las rutas, ya que distribuyen mejor las cargas por poseer un quinto eje.

Además, presentan medidas de seguridad de avanzada para quienes los manejan y también para terceros que los cruzan en las rutas y autopistas. Ya confirmaron expertos viales que, entre otros tantos beneficios que presenta el vehículo, no rompe el asfalto de las rutas. "En estos momentos tenemos la escuela de manejo de bitrenes, en la que vienen a buscar su licencia habilitante choferes de todo el país. En diciembre se recibirán 100 conductores. Acá tenemos cerca de 35 camiones de este tipo trabajando para productores locales y para algunas industrias. Otro objetivo de mi gestión será tratar de abrir nuevas rutas, por eso queremos realizar convenios con provincias vecinas", expresó. Un ejemplo de ello fue una de las últimas acciones de la gestión anterior, a cargo de Graciela Corvalán: ya está en marcha un trato por el cual los bitrenes de la empresa TSA salen de San Luis con destino a Chepes con cargas de maíz que compró un criadero de cerdos de esa localidad riojana. Son dos viajes semanales y podrían ser muchos más en el futuro cercano.

Lavandeira añadió que hay muchas cosas que hacer de parte del gobierno nacional para el correcto tránsito de los bitrenes en las rutas argentinas. Se deben mejorar las autopistas, hacerlas más anchas y confortables, y agregar más kilómetros de doble vía. San Luis es un ejemplo de que se puede hacer con una política que privilegie la seguridad vial.

Otro eslabón de San Luis Logística es la AgroZal, en donde se brinda el servicio de acopio y acondicionamiento de granos, con precios muy convenientes para los productores locales. Allí pretende que los costos sean iguales que si la mercadería saliera de la Zona Núcleo. "Todo lo planificado son servicios que brinda el Estado provincial para las mejoras económicas de los productores y la industria", analizó, y destacó que "el equipo que trabajó hasta acá lo hizo muy bien. Incorporaremos algunas nuevas maneras de gestionar y seguiremos desarrollando lo que hasta aquí se ha hecho muy bien. Yo aportaré mis conocimientos en materia de producción y de gestión, ganas de trabajar y de crecer. Y sé que el equipo que me acompañará está muy comprometido con poner a San Luis como una referencia ineludible en la logística del país".