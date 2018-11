Laura Estrugo, una actriz que contagia alegría como la payasa "Pepina"

Un pañuelo colorido sobre un atuendo completamente negro fue, tal vez, el único indicio que había en Laura Estrugo de su payasa “Pepina”, el personaje que más veces interpretó. Laura es tranquila al hablar, un poco tímida, pero la sonrisa aparece de modo constante.



“Creo que el primer contacto con lo teatral fue desde chiquita. Mis primeros espectadores fueron mis papás”, comenzó a relatar la actriz. Durante su infancia y juventud, Laura intentó ingresar en distintos talleres de teatro, pero el hecho de no sentirse cómoda, entre otros aspectos, hicieron que esas experiencias fueran breves.



Al finalizar la secundaria Laura se radicó en Córdoba para estudiar psicología. Mientras cursaba la carrera, la joven puntana ingresó a distintos talleres donde conoció de lleno el teatro y también la militancia, porque se desarrolló en el teatro social y teatro espontáneo.



“Psicología me encantaba y me sigue gustando, creo que es una deuda pendiente. Pero la empecé a pasar mal en Córdoba, estuve como medio año que sentí una depresión muy grande, sentí que no servía para la carrera. Paralelamente a la psicología estaba con los talleres de teatro y en proyectos de educación popular”, agregó la joven.



En su crisis hubo distintas opciones que incluían volver a San Luis, pero Laura tomó coraje, continuó en Córdoba e ingresó a la Licenciatura en Teatro que aún continúa estudiando.



Finalmente, optó por regresar. “Me volví a San Luis porque estaba en un momento de enamoramiento y también me sentía cansada de Córdoba. Cada vez me venía más a San Luis, hasta que empecé a venir todos los fines de semana. Fue entonces cuando elegí San Luis para vivir”, dijo la artista que hace tres años se estableció nuevamente en la provincia.



“Desde que empecé a hacer teatro lo veo como una herramienta social. Cuando me vine a San Luis, me mostró otro lado, que es el escenario”, agregó y que en Córdoba trabajó en la cárcel de mujeres y en la cárcel de menores como modo de ejercitar su compromiso.



En su prematura llegada a San Luis, Estrugo tomó unas horas como docente en la Escuela Bellas Artes. Además dictó talleres para niños y adolescentes, mientras continuó formándose en talleres y seminarios hechos en Córdoba y en la provincia.



Cuando Laura conoció a Carolina Vincenti, una inquieta actriz de la provincia, su carrera cambió considerablemente. Hasta ese momento, la actriz siempre sintió que le habían cerrado muchas puertas y ella, al contrario, le abrió un mundo. "Me llamó para hacer una obra, empezamos una producción que se llamaba ‘Sueños de un circo vagabundo’ y luego ‘Donde vuelan los pájaros”, agregó.



Junto a Carolina, Laura continúa trabajando en teatro infantil con “Imaginaria teatro”, la compañía que contuvo las obras. Laura en su llegada a San Luis puso en práctica sus estudios de clown y el personaje de su payasa la acompaña día a día. “David, mi hijo de dos años, es otro espectador al que le presto atención. Por ahí le hago caras y me veo actuando como mi payasa, pero a él no le gusta mucho la 'Pepina', ni los payasos, así que lo hacemos sin nariz”, dijo con una risa tranquila.



Actualmente con “Imaginaria”, las actrices buscan acercarse un poco más al circo y combinar el clown con esta rama. Pero dentro de sus proyectos personales está el de volver a la militancia barrial desde el teatro. “Para mí llevar el teatro a los barrios es lo que más sueño hacer”, agregó.



“Cuando me levanto temprano para hacer giras o teatro, me veo al espejo y pienso en lo hermoso de todo esto. Mi vida está toda vinculada con lo teatral”, cerró Laura con una sonrisa.