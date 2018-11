Los concejales analizan medidas para conservar el transporte urbano

La inminente quita de los subsidios nacionales, la merma en los cortes de boleto y el último aumento salarial para los choferes llevaron a la empresa Sol Bus, que está a cargo del transporte urbano de pasajeros, a declararse en crisis. Los concejales siguen con reuniones para intentar dar con una respuesta que evite despidos de empleados y que no afecte a los usuarios del servicio. Consideraron que sería importante escuchar a quienes viajan frecuentemente y los invitaron a acercarse al edificio legislativo. Por la tarde, se reunirán con un grupo de estudiantes de una de las facultades locales que proponen nuevos recorridos en las líneas.

Carlos Andreotti, el presidente del bloque Cambiemos, contó que a las 17 recibirán a los universitarios. "Ellos presentaron una tesis sobre un recorrido distinto del transporte, en el que aseguran podría ahorrase un 25% en los gastos de combustible, cubiertas, entre otros insumos", indicó.

El miércoles pasado se reunieron con Alberto Ayala y otros representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), quienes aseguraron que no habían sido notificados por la prestataria acerca de la emergencia. "La empresa hizo una presentación en Relacionales Laborales pero, como no tenían conocimiento formal, no iban a fijar ninguna postura respecto a la situación de la empresa. Igualmente, como tomó estado público saben lo que está ocurriendo. En general, como sindicato, se oponen a cualquier reducción o despido de personal bajo cualquier modalidad. Nos dieron información acerca del trabajo, respecto a la disminución en el corte de boletos; es decir, de la cantidad de usuarios y del funcionamiento general. Y quedamos en contacto para ir avanzando en una solución", aclaró Oscar Montero, quien preside el bloque Unidad Justicialista.

Andreotti manifestó que los gremialistas hicieron una crítica "más importante sobre la empresa, las pérdidas de los usuarios y las ganancias que han tenido en el último tiempo porque dicen que son números que no reflejan una crisis tan profunda como ellos señalan".

En los próximos días tienen previsto convocar al sector de choferes afiliados al otro gremio, la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), para obtener las miradas de todos los involucrados en el conflicto.

En el informe que Sol Bus remitió a la Secretaría de Gobierno y al área de Transporte municipal señalaron que habían presentado el Procedimiento Preventivo de Crisis, que es previo a declararse en quiebra.

"El sindicato evidenció que es un problema a nivel país y dijeron que tomarán medidas de fuerza nacionales ante el posible despido en las empresas a lo largo del territorio argentino. Lo ven en cada provincia y municipio. Están atentos porque saben que la quita de subsidios traerá la crisis de las empresas de transportes", remarcó María Laura Rodríguez, una de las ediles de Unidad Justicialista.

La discusión seguirá en la Comisión de Tránsito y Transporte del cuerpo legislativo, pero descartaron que puedan destrabarlo antes de la sesión del próximo martes. "Nos comprometimos a reunirnos nuevamente con la empresa, los trabajadores de UCRA, los funcionarios y, en base a eso, empezar a analizar propuestas concretas desde el Concejo o de la Intendencia. Nos haría falta conocer la postura de los usuarios, sería interesante hablar con quienes utilizan el servicio frecuentemente. La semana que viene debemos trabajar sobre cuestiones más concretas", adelantó el presidente del bloque oficialista.