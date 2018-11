Ingenio sobre ruedas: Matías armó una bicimoto chopera

Es una bicicleta. No, es una moto. No, es la “bicichopper”, el ingenio puesto a andar sobre dos ruedas. Matías Hans Porter, un joven diseñador gráfico, quiso construir un vehículo que fuera liviano, económico y que no llame demasiado la atención. Pero lo último fue imposible: desde que puso su creación en movimiento, atrae miradas curiosas y elogios en las calles de Villa Mercedes.

“Quería inventar algo para trasladarme y que después pueda guardar fácilmente. Al principio, iba a ser de cuatro ruedas pero era más complicado por la cuestión de la documentación. También pensé en una bici eléctrica, pero por los costos y por el rendimiento de kilómetros la hice con un motor naftero de dos tiempos", contó el muchacho de 34 años.

La elección de un diseño inspirado en las motocicletas Chopper, con un asiento bajo y una estructura larga, fue en busca de la comodidad. "Pensaba hacerla más moderna, pero he tenido motos tipo pisteras, en las que vas rápido pero llegás cansado. En cambio, esta tiene una postura de manejo muy buena, porque el manillar va a la altura de los hombros y uno viaja relajado", describió.

Más allá de la necesidad de trasladarse, el proyecto surgió sobre todo por su espíritu inquieto y de las ganas de unir sus dos mayores pasiones: el diseño y los "fierros".

"En el rubro gráfico siempre estamos tratando de innovar, pensando en alguna idea creativa. Y, además, yo lo traigo desde chico; cuando me regalaban un juguete, lo desarmaba y me inventaba otra cosa", recordó.

Sus compañeros de la empresa "Digital" fueron los que lo ayudaron a diagramar y soldar el cuadro con caños de cartelería, y luego a ensamblar todas las partes. Tiene llantas de 72 rayos, espejos, frenos de bicicleta en el manubrio y uno más contrapedal, un motor de 80 centímetros cúbicos, y un tanque con capacidad para dos litros de combustible.

Con esa colaboración, el trabajo estuvo finalizado en apenas una semana. Aunque Porter aclaró que todavía le faltan algunos detalles por pulir y mejorar: colocar guardabarros; un protector sobre la extensa cadena, para no ensuciarse el pantalón al subir, y una luz trasera que se sume al aplique Led que tiene en el frente.

El vehículo mezcla el funcionamiento de una bicicleta con el de una moto. Para arrancar es necesario pedalear unos metros para luego embragar y, finalmente, darle arranque. Puede alcanzar una velocidad de 55 kilómetros por hora y el tanque tiene una autonomía suficiente para recorrer 120 kilómetros sin tener que recargar nafta. "Muchos de los que la han probado se sorprenden porque piensan que no va a tener reacción, pero empuja mucho", dijo orgulloso.

Siempre con el casco puesto, Matías utiliza su invento casi a diario para trasladarse desde su trabajo a su casa, para pasear e incluso para ir hasta un terreno sobre la avenida Jorge Newbery, donde piensa desarrollar una nueva creación: quiere construir una casa con un container.

Mientras tanto, la "bicichopper", bautizada así por su dueño, ya se gana el interés de quienes la ven circular por las calles. "Las personas, cuando me ven pasar, me saludan o bajan el vidrio del auto en algún semáforo y me empiezan a preguntar cómo la hice. Realmente no pensé que fuera a llamar tanto la atención", reconoció.