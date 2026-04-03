Insensibilidad del Gobierno deja a pacientes terminales sin cuidados paliativos en Merlo

El caso de Ana Bastías, la mujer de 28 años que pidió en un video al Ministerio de Salud de la provincia que no le interrumpa su tratamiento oncológico, es uno de los cientos de dolores y angustias que provoca el estado calamitoso de la salud pública. Con una cuota grande de insensibilidad, el sistema ya causó gracias a sus recortes que algunos pacientes murieran y otros vayan camino a ese inevitable final.

Cuando el 17 de marzo pasado, la administración de Claudio Poggi decidió cerrar el equipo de Cuidados Paliativos en el Hospital “Madre Catalina” de Merlo dejó a muchos pacientes terminales de aquella localidad sin un alivio muy importante en los últimos momentos de su vida. "En pos del ahorro, a la insensibilidad se suma un alto grado de perversión", dijo una fuente del sector perjudicado.

Del nosocomio merlino se fueron dos profesionales muy queridas por los pacientes “que hacían su trabajo con mucho amor y mucha dedicación”. Una de ella es Alejandra Rodríguez, quien habría trabajado ad honorem durante un año y finalmente no fue incorporada. La otras es Ana Prosello, quien envió un cariñoso mensaje por Whats app a cada uno de sus pacientes en el que les indicó que debían seguir el tratamiento con el clínico el especialista de cabecera.

Con esa decisión, el gobierno provincial no solo dejó de abastecer a los pacientes oncológicos de su medicación, sino que además a aquellos enfermos de cáncer y otras enfermedades terminales los abandonó, en el ocaso de su vida, y los conminó a tener un final aún más doloroso, aún más incomprensible.

Los damnificados con esa decisión son pacientes ambulantes e internados del hospital público merlino que no recibirán su derecho al acompañamiento, al cuidado y, fundamentalmente, a la merma de los dolores físicos y emocionales que tanto ellos como sus familiares puedan tener ante el inevitable final.

A la decisión de no entregar la medicación para el cáncer, el Ministerio de Salud respondió que se debe a que usa el banco de drogas oncológicas de la Nación, que no aporta sus dosis. Los expedientes de solicitudes de subsidio sufren una demora indefinida, nada acorde con la urgencia de los pacientes.

Para peor, los principales centros de atención de salud carecen de información clara, las exigencias burocráticas se multiplican, sin ninguna certeza de que al final del recorrido la medicación se entregue y se pueda comenzar o continuar el tratamiento.

Pero a la decisión de cerrar el equipo de Cuidados Paliativos nadie le encuentra una explicación. Y el gobierno no la da. “Es obligación del hospital Madre Catalina Rodríguez, del Ministerio de Salud de la Provincia, del Gobierno de San Luis y del gobernador Claudio Poggi, proveernos de los cuidados. No pueden abandonarnos. No somos descartables, somos seres humanos de carne y hueso, con un corazón que aún late, con sangre que corre por nuestras venas. Somos personas sufrientes transitando el final de nuestra vida”, relató en su angustia una paciente en situación crítica.

En el hospital de Merlo hay una hematóloga, dos oncólogas y un psicólogo que deben afrontar el tratamiento de cientos de pacientes en diverso grado de su enfermedad. Pero el drama del olvido y la ausencia de paliativos no es solo para quienes padecen cáncer, sino cualquier otra enfermedad terminal.