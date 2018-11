El año escolar llega a su fin, algunos dejarán el uniforme y los libros guardados hasta el año que viene, y otros deberán seguir un trecho más. El vértigo recurrente de muchos padres cuando ven la libreta es si sus hijos se llevan materias. Cuando la respuesta es positiva, se prevé un verano complicado y deben buscar una maestra particular. Según un sondeo que realizó El Diario de la República, este año preparar una materia puede llegar a costar más de 3.000 pesos.

Algunos saben que si no hacen el último esfuerzo no podrán disfrutar de las merecidas vacaciones; otros, por más que pongan toda su voluntad, no les da el número necesario para salvar la asignatura.

Marcela Rosales da clases de apoyo y señaló que, como mínimo, se necesitan diez horas para preparar una materia. Sin embargo, aclaró que por lo general los chicos, al tener mayor dificultades para resolver un ejercicio o comprender un texto, requieren mayor estudio. Además, destacó que Matemáticas, Lengua e Inglés son las más consultadas.

La profesora manifestó que sus clases son grupales y no atiende a más de tres chicos a la vez. "Trato de que sea personalizado porque no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje y a algunos les cuesta más que a otros", dijo.

También comentó que los alumnos se distraen en la escuela y no prestan atención. "Ponen la excusa de que no entendieron, pero no se toman el trabajo de preguntar o estudiar un poco más. A mi hija le aconsejo que aprenda con sus compañeros, que levante la mano, repregunte y que ayude a los demás niños, porque entre pares se entienden mejor", indicó y agregó que ese aprendizaje no se fomenta en los establecimientos escolares.

Asimismo precisó que, respecto al año pasado, los padres se están demorando en consultar. "Por lo general el quince de noviembre ya tenía alumnos, hoy está muy parado. La crisis económica afecta al bolsillo; los padres buscan la manera de ahorrar y prefieren ponerse con ellos a repasar", expresó. La profesora indicó que la hora de estudio la cobra 250 pesos y que preparar toda la asignatura puede llegar a salir más de tres mil pesos.

Susana Morales, maestra particular, contó que las consultas —respecto al 2018— son menores, pero que de todas formas los padres llegan muy presionados con el tiempo y pretenden que sus hijos asimilen todo el contenido de una sola vez. Agregó que ella cobra "la hora cerca de doscientos pesos"; y detalló que sus clases son individuales.

"Los estudiantes necesitan mucha concentración y deben aprender una asignatura que durante el año no lo hicieron. Creo que la mejor manera es hacerlo individualmente", aseguró.

Morales indicó que durante el año trabaja con alumnos para poder salvar algún cuatrimestre y no tener que estudiar el programa completo. "En mi caso, preparar la materia completa sale alrededor de tres mil pesos. Se puede consultar sobre descuentos si van dos hermanos", aclaró.

"La mayoría de las asignaturas que siempre se llevan son Matemática, Inglés y —en algunos casos—, Lengua", precisó, por su parte, Patricia Chornomaz, quien da clases de apoyo durante todo el período escolar. "De base, para prepara una sola materia, se necesitan diez horas y puede costar de mil quinientos pesos para arriba. Por lo general llaman una semana antes de que el chico tiene que rendir el examen", resaltó

Chornomaz expresó que sus clases son particulares porque trabaja mejor con el alumno. "Por ahí hago la excepción si vienen dos compañeros y están en el mismo nivel. En ese caso, los preparar juntos y se les hace un descuento", indicó.

También destacó que en la primera clase se junta con los padres para advertirles sobre el uso del celular. "Mi tiempo sale más caro de lo que cobro, si lo preparo tiene que estar dispuesto a trabajar y hacer los ejercicios que le doy", dijo la profesora y manifestó que si en la segunda clase ve que el estudiante no avanza les avisa para que no lo lleven. "Si eso sucede es una pérdida de dinero, prefiero que busquen a otra profesora que los pueda guiar", concluyó.