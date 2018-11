La tercera no es la vencida para "Stranger Things"

Hay terror para rato. Solo eso. La protagonista de “Stranger Things”, Millie Bobby Brown, charló en “The Late Show With Stephen Colbert”: “Soy una persona muy emocional, especialmente cuando se refiere a mis amigos más cercanos. No soy buena para decir adiós. Pero puedo confirmarles que fue el último día de la temporada, solo eso, no de la serie”.

La actriz que encarna a “Eleven” se refirió a un posteo de los actores en el que indicaron la finalización del rodaje de la tercera temporada que se verá recién el año que viene en Netflix. La historia promete ser mucho más grande y oscura que las anteriores.

Además, habló específicamente de su mensaje para Sadie Sink: “Realmente estaba llorando en ese momento, porque me genera mucha ansiedad y tristeza despedirme de la gente, y Sadie es mi mejor amiga, despedirme de ella me quebró”.