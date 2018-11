Detectaron 15 colectivos escolares sin autorización

Luego de que el Subprograma Supervisión del Servicio de Transporte, dependiente de esta secretaría, detectó quince casos de colectivos especiales escolares transitando sin su autorización y unos cuatro sin cobertura de seguro vigente, comenzaron las advertencias sobre la contratación de estos servicios, sobre todo para que estén atentos los directivos de las escuelas. El jefe de esta dependencia, Lucas Sosa, advirtió que los micros que transporten chicos deberán contar con la autorización para hacerlo. Aseguró que es un trámite sencillo, rápido y que todo dueño de empresa de transporte conoce.



"Los inspectores detectaron la semana pasada, en las calles Chacabuco y Lavalle varios colectivos escolares que habían trasladado chicos desde el interior de la provincia hasta la ciudad por una feria educativa. Estos no cumplían con los requisitos que exigimos para otorgar las autorizaciones y que esos viajes sean seguros", aclaró Sosa.



Detalló los documentos que las empresas que transportan niños deben presentar ante el Subprograma: "Tienen que contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) las pólizas de seguro vigentes; los choferes deben contar con los carnets habilitantes vigentes para circular en esos colectivos y, a partir de toda esta intervención, verificamos que el colectivo que contraten, a través del Ministerio de Educación o de un centro educativo en particular, cumpla con las exigencias y, además, hacemos hincapié en que los vehículos tengan la totalidad de cinturones de seguridad, uno por pasajero, porque se detectó que no los tienen todos, quizás solo los primeros asientos y el resto no", manifestó.



"Por lo pronto queremos lograr que todo el mundo sepa que se necesita la habilitación del transporte para cada servicio especial contratado y que se haga esta intervención previo a realizar el viaje para minimizar cualquier riesgo", sostuvo.



Agregó que están coordinando con Educación para que se difunda a los directivos de las escuelas y supervisores, con el fin de que se cumplan todas las exigencias, sobre todo porque transportan niños. "Los requisitos son básicos. Tienen que pagar un canon mínimo y luego las renovaciones técnicas que son cada tres meses. Otra exigencia es que el vehículo no puede tener una antigüedad mayor a 10 años. Son cosas que las empresas saben, pero que quienes los contratan quizás no. Todo aquél que transporte pasajeros debe cumplir con los requisitos que pide la Ley de Transporte provincial y tiene que pasar por la secretaría para habilitar sus vehículos, sus choferes y hacer las renovaciones. El trámite no dura mucho, se hace en una sola mañana, salvo el de RTO que está a cargo del parque automotor de la Secretaría General de la Gobernación. Una vez que vienen se hace un llamado para sacar un turno en el mismo día y dura poco tiempo, o sea que en el transcurso de una mañana se puede tener todo. Tenemos un listado de cada transporte, un legajo con sus papeles y documentación del vehículo, choferes que conducen con las fotos y todo el historial desde que ingresa", aclaró.

Para hacer el trámite

-El jefe del Subprograma Supervisión del Servicio de Transporte, Lucas Sosa, explicó que el trámite para obtener la autorización para transportar escolares es rápido y tiene un canon bajo.

-Para solicitarlo deben dirigirse a las oficinas de la ex Casa de Gobierno, por calle Ayacucho, en el 6º piso de 8 a 18, con la Revisación Técnica Obligatoria (RTO) y póliza de seguro al día, carnet habilitante de los choferes y los cinturones de seguridad.

-Afirmó que la RTO está a cargo del parque automotor de la Secretaría General de Estado de la Gobernación.