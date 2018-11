Descartan las subas de boleto que pidió Sol Bus

La flamante Comisión de Emergencia de Transporte Público planea una serie de acciones para estabilizar la situación del servicio ante la quita de subsidios, que afectará a la empresa Sol Bus. Aunque todavía no definieron cuáles serán las medidas, anticiparon que descartan que el boleto suba a $30 o a $50 como planteó la compañía.

A mediados de octubre, antes de que el Concejo Deliberante aprobara la emergencia y creara la comisión, la empresa manifestó a través de un comunicado que, por la quita de subsidios (lo que representa el 70 por ciento del valor del boleto), el pasaje pasaría de $17 a $30 antes de fin de año y en enero llegaría a los $50.

El secretario de Gobierno, Emmanuel Estrada Dubor (uno de los siete integrantes de la comisión) recalcó que "ésa fue una apreciación de la compañía y no tiene ningún sentido. El costo del servicio es uno solo y siempre será uno solo", aseguró. A su vez, Estrada consideró que "si el transporte pasa a costar $30 o $50, dejaría de existir porque la comunidad dejaría de usarlo, sería imposible de pagar. Esta propuesta no tiene ninguna viabilidad", sostuvo.

El equipo de funcionarios quedó conformado por los concejales Teresa Coppolino y Oscar Montero del Bloque Justicialista, y Germán Aime y Carlos Andreotti de Cambiemos. En representación de la Municipalidad estarán Estrada Dubor; el subsecretario de Legal y Técnica, Héctor Toranzo y el asesor letrado de la Comuna, Tomás Mercau.

La comisión debutó el fin de semana con una reunión clave: recibieron a las autoridades de Sol Bus, quienes presentaron dos informes sobre el estado administrativo y económico de la empresa. Mientras que ayer a la mañana recibieron a los integrantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

"Ambos encuentros fueron puntualmente para recaudar información. Necesitamos conocer con detalles todos los aspectos de los dos sectores para analizar propuestas y variantes para no cortar el servicio", contó Oscar Montero.

El presidente del Bloque Justicialista destacó que antes de trazar líneas de acción, deben saber con certeza el porcentaje de los subsidios que retirará el Estado nacional. "No conocemos cómo será el impacto económico que va a generar esta medida en la ciudad. No es lo mismo un problema de 50 mil, 10 mil o 3 millones de pesos. A pesar que el presupuesto nacional ya se aprobó, el Estado no ha dado información específica sobre cuánto será el descuento, si será parcial o total", manifestó.

Por otro lado, los funcionarios comentaron que será necesario "unir esfuerzos para encontrar una solución". "Deberemos hacer un aporte entre todos: Nación, Provincia, Municipio, la empresa, los trabajadores y los usuarios. Éste es un problema que afecta a toda la comunidad y hay que pensar acciones que no perjudiquen a las fuentes de trabajo ni a los usuarios", añadió Montero.

La comisión comenzó a gestionar reuniones con la Secretaría de Transporte de la Provincia y planean un encuentro con la misma área a nivel Nacional.

Además, se reunirán con la empresa Transpuntano. El secretario de Gobierno de la Comuna villamercedina comentó que buscan conocer la metodología de trabajo de la empresa ya que la Municipalidad puntana es uno de los principales accionistas. "Queremos saber cómo funciona y qué situación están viviendo ellos y cómo afrontan la quita de subsidios", dijo.