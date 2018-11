Patricia Olguin y otro desafío nacional

Luego de su destacada actuación a principio de año, Patricia Olguin de la Academia 360 San Luis, a cargo del profesor faixa preta Cristian Cicconi, está ante un nuevo desafío, afrontará otro torneo nacional NO GI, esta vez en Mendoza.

No GI es una modalidad de lucha, también conocida como grappling (que traducido significa: "agarrado") sin kimono, y se reemplaza por una lycra y bermuda o calza para las chicas.

En la previa, la atleta puntana fue convocada para la "Copa Desafío" con kimono, si bien los resultados no fueron los mejores para el equipo femenino, la experiencia y su desempeño fueron muy enriquecedores en competición a un nivel donde participan las academias más importantes y significativas de la argentina.

El Diario tuvo la chance de conversar con Patricia antes del torneo nacional en Mendoza.

—¿Cómo reaccionaste cuando te dijeron que representarías a tu academia nuevamente en la copa?

—Fue una inmensa alegría, por ser reconocida y convocada para una competencia de tremenda magnitud, y de poder medirme con luchadoras de tan alto nivel!

—¿Como es la relación con tus compañeros y profesores de las otras academias 360 del país?

—¡Muy buena! Este deporte me ha presentado a las mejores personas que conozco. Gente con grandes virtudes que admiro e intento imitar.

En los momentos más críticos de la competencia me han brindado contención y recibí los mejores consejos.

Ellos tienen un rol muy importante para mí, porque, más allá de que en jiu jitsu una está sola contra su oponente sobre el tatami, tengo un equipo, una academia, compañeros que me entienden y me dan su incondicional apoyo tanto para entrenar como para brindarse como personas.

—¿Destacarías algo en particular de tu profesor?

—Mi profe Cristian es un mentor! Sabe transmitir su amor por el jiu jitsu, es un apasionado por lo que hace y es un gran motivador.

Es el motor de todos los que participamos en su clase, y es un modelo a seguir para los interesados como yo, en la competencia, por su experiencia (¡que es mucha!).

Y otra cosa muy importante para destacar de él, es que compite. Cada vez que puede, se inscribe en los torneos con nosotros, dando su ejemplo. Un genio, da gusto verlo luchar.

—¿Física y técnicamente como te sentís?

—¡Físicamente muy bien! Esta disciplina tiene técnicas y encadenamientos infinitos, se siente como un aprendizaje constante. Lo que puedo asegurar es que trabajo día a día para mejorar técnicamente y eso me gratifica.

—Sabemos que recientemente, te graduaste a cinturón violeta, cuáles fueron tus sensaciones?

—Para nosotros, en jiu jitsu, el ser graduados es un gran momento. Tiene un significado enorme, más allá de ser un cinturón, representa dedicación y constancia.

Somos evaluados todos los días, tanto desde nuestra evolución técnica como así también nuestra actitud como luchadores.

El ser graduado es un reconocimiento por lo logrado y la imposición de un nuevo desafío. Mi profesor consideró que estaba lista para el siguiente nivel, lo acepté con gusto y con mucha sorpresa. Y claro está, entre lágrimas de la emoción jaja.

—¿Que significa el jiu jitsu en tu vida?

—El jiu jitsu es un requisito para mi vida normal. No me siento completa si no entreno, hasta mi humor cambia cuando paso algunos días lejos del tatami. Es un gran ordenador para mí, más allá de los beneficios físicos y lo que tiene que ver con la defensa personal. Es mi cable a tierra, me desconecta del mundo gracias a su complejidad y los retos que me presenta en cada entrenamiento.

—¿Sentís presión al ser la atleta más representativa que tiene San Luis en BJJ?

—No, la verdad nunca me vi así y me halaga. La única presión que siento cada vez que compito es la de dejar todo, más allá del resultado lo que me preocupa es no haber dejado lo mejor de mí en cada lucha.

—¿Cuáles son tus próximos objetivos?

—En este momento me estoy preparando para cerrar el año con el Open No Gi, en Mendoza.