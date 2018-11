El Gobernador celebró junto a sus compañeros de promoción las Bodas de Oro

Se reunieron para recordar vivencias y descubrieron una placa recordatoria. Son egresados de 1968 de la Escuela Normal de Varones, conocida como la "Mixta".

Un buen motivo juntó a la promoción de 1968 en la Mixta, que en ese entonces se llamaba Escuela Normal de Varones, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo. Veintiséis ex alumnos celebraron 50 años de egresados. En su paso por la institución rememoraron anécdotas y descubrieron una placa recordatoria. Entre los alumnos estaba el gobernador, Alberto Rodríguez Saá.

Pasadas las once, llegaron los primeros ex estudiantes quienes se sorprendieron al volverse a ver después de tantos años. Entre risas y charlas escucharon que sonó el timbre, era el momento de la formación. Sus antiguos preceptores José Cabanes y Anselmo San Emeterio, los acomodaron. Saludaron con euforia como en aquella época a la rectora, que actualmente es Alejandra Quinteros.

Al entrar al aula Magna, les tomaron lista como si hubiera sido un día de clases normal. A medida que los nombraban los egresados se pusieron de pie y confirmaron su asistencia. El momento más emotivo fue cuando nombraron a algún compañero ausente o fallecido, ahí todos gritaron fervientemente ¡Presente! Al llegar a la letra "r" un ex alumno de la segunda fila se paró, era el Gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien recordó que no solo había sido alumno en la escuela sino también profesor.

"Como docente fui muy transgresor. Usaba el cabello largo y fumaba. Creo que en toda mi carrera solo mandé a rendir a dos chicos, me dolía en el alma, pero por suerte aprobaban en diciembre", expresó sonriente y dijo que en más de una ocasión el quería prepararlos para el examen.

(Juntos. Los nombres quedaron plasmados en una placa. Foto: Leandro Cruciani)

Entre miles de anécdotas que teniía para contar Alberto eligió una en particular. "Estábamos con mi compañero Carlos Zunino, parados en la galería del curso. Los dos pensamos que sí salíamos en silencio nadie se iba a dar cuenta. Nos fuimos a la casa de él a tomar unos mates, pero cuando dimos la vuelta por la avenida Quintana, nos chocamos con el director de ese entonces que era Hugo Fourcade. Lo saludamos y seguimos como si nada hubiera pasado. Al otro día llegamos, nos tomaron del saco azul y nos pusieron ocho amonestaciones", resaltó el Gobernador.

Además, precisó que cuando iba al secundario quería recibirse. "No sabía muy bien lo que iba a seguir, pero al último apareció la máxima que dice serás lo que debas ser o serás abogado", enfatizó Alberto y destacó que "un día como hoy siendo alumno bajamos las escaleras, y en la puerta había unos viejitos que nos miraban cómplices y nosotros no entendíamos, pero después nos dimos cuenta que eran ex egresados que iban a festejar un nuevo aniversario", dijo.

"La sensación al entrar a la escuela fue emocionante", comentó Emilio Abdala, quien viajo exclusivamente de San Juan para estar en la ceremonia. "A esta institución vine desde jardín hasta el secundario. Recorrer los pasillos de la escuela me trajo recuerdos hermosos”, dijo con los ojos vidriosos, mientras que abrazó a Luis Russo, su antiguo compañero. "Pensar que pasaron cincuenta años de la última vez que entre a la Mixta" contó.

Mirando a su alrededor se acordó de una picardía. "Alberto vivía a la vuelta. Cuando nos hacíamos la rata nos íbamos a su casa, ahí nos quedábamos un rato hasta que se hacía la hora de regresar", manifestó con una sonrisa.

Vestido para la ocasión con traje negro y camisa blanca José Aníbal "Tico" Andrada, también ex alumno, fue el encargado de presentar dos videos conmemorativos con fotos de los egresados. Además, hizo pasar a cada uno de sus compañeros al pizarrón para que escribieran alguna frase o palabra que les recordará la secundaria. Emocionados salieron a la galería del aula Magna y descubrieron una placa con los nombre de los cincuenta ex alumnos. Se abrazaron y rieron como si el tiempo no hubiera pasado.