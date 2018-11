Leandro Cahn: "Siguen los problemas con el embarazo adolescente"

Invitado especialmente por la Universidad de La Punta (ULP), el director ejecutivo de la Fundación Huésped, Leandro Cahn, brindó una charla abierta sobre derechos sexuales y reproductivos, en un Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo colmado de jóvenes, contabilizados en más de medio millar. "Seguimos teniendo problemas con el embarazo adolescente", dijo el especialista, amparado en datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, que indican que, anualmente, unas 100 mil mujeres de menos de 19 años son madres de hijos y que en el 80 por ciento de esos casos (unos 80 mil), se trata de concepciones no deseadas. Además, las estadísticas señalan que unas 2.400 chicas menores de 15 años se inician en la maternidad producto de abusos sexuales.

"El 30 por ciento de las chicas entre 15 y 29 años abandonó el secundario por embarazo o maternidad, mientras que el 30 por ciento de los jóvenes que cuidan a otras personas dejó de estudiar o trabajar por dedicarse a esa tarea. También, el 67 por ciento de los mal llamados 'nini', que son los que ni estudian ni trabajan, pero quienes están al cuidado de la casa, vaya si tienen trabajo, son mujeres que se quedan para atender a sus hijos en sus hogares, lo que además genera muchas veces una barrera para la inserción laboral", señaló Cahn, quien previamente explicó que la principal misión de la Fundación Huésped se sostiene en tres pilares fundamentales: prevención, ciencia y derecho.

Además, el especialista dijo que a quince años de la sanción de la Ley Salud Sexual y Procreación Responsable, prácticamente nada cambió en relación a los embarazos adolescentes, por lo que reclamó una mejora en los programas de distribución de la información y los métodos anticonceptivos "para que las chicas que consideren que no es el momento de quedar embarazadas puedan elegir".

Al conjunto de problemas que gravitan alrededor de la concepción durante la adolescencia, Cahn mencionó el protagonismo de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada en 2006, pero relegada en casi todas las instituciones de enseñanza oficial del país, pese a su obligatoriedad.

"En su artículo 1º que dice que todos los que conforman el sistema educativo, es decir, hasta el nivel terciario o universitario, tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos públicos de gestión estatal y privada de todas las jurisdicciones nacional, provinciales y municipales, atendiéndose los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Esa es la integralidad que plantea la ESI", sostuvo Cahn.

Inclusive, mencionó que el Consejo Federal de Educación estableció cinco ejes para la implementación de la ESI, basados en cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer los derechos.

"La educación argentina está hecha para meterse con los chicos, en el buen sentido, porque justamente no es que la escuela vaya en contra de los valores de la familia, sino que la escuela debe involucrarse junto con la familia porque parte de los contenidos que trabaja la ESI es para trabajar en ese ámbito. No se trata de excluir a los padres de la educación sexual de los chicos, sino de incluirlos, pero advirtiendo que no son los padres los que deciden qué contenidos ven sus hijos porque eso no pasa en ningún área, como por ejemplo, lengua, matemática, o qué lectura se hace del Holocausto del nazismo o de la dictadura militar en la Argentina, porque esos lineamientos curriculares los fija el Estado", explicó el director ejecutivo de la Fundación Huésped, quien sostuvo que al cercenar o prohibir el acceso a los derechos, es "poner en duda el rol del propio Estado" y el de las instituciones que lo conforman.

Además, Cahn consideró que el siglo actual "es de las mujeres", que particularmente en el país tuvo su momento histórico por el debate que generó en la sociedad el tratamiento del proyecto para la legalización del aborto y, consecuentemente, un movimiento "inconducente e inconducible".