Lograron controlar el incendio más devastador en la historia de California

Las llamas que azotaron durante más de dos semanas a California, y que dejaron un saldo de 87 muertos y 249 heridos, fueron por fin controladas este domingo. El “Camp Fire”, como le llaman al incendio más devastador en la historia del estado estadounidense, fue abatido en un 100%, según confirmaron los bomberos del lugar.

Con un tuit, el departamento de Bomberos de California difundió su último boletín: "#CampFire... está ahora 100% contenido".

#CampFire [final] Pulga Road at Camp Creek Road near Jarbo Gap (Butte County) is now 100% contained at 153,336 acres. Unified Command: @CALFIRE_ButteCo, @ButteSheriff, Paradise Police Department, and the USFS.https://t.co/CJkryyPNVZ pic.twitter.com/TjMmiLrRQQ