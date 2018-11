Continuará detenido el hombre que maltrataba a sus animales

El juez Santiago Ortiz seguirá investigando la causa y mañana determinará el futuro del imputado. Los seis dogos están recuperándose en el Refugio Municipal.

Eran seis perros de raza Dogo. Una estaba en condiciones medianamente aceptables, el resto mantenía un grave estado de desnutrición y maltratos, mientras que uno ni siquiera podía pararse ni mover la cabeza y otras partes del cuerpo. En esta situación fueron encontrados y rescatados los animales en una vivienda del barrio Las Mirandas. El dueño del inmueble, y hasta ese entonces responsable de los canes, fue detenido el domingo a la noche por orden del juez en lo Correccional y Contravencional Santiago Ortiz, quien ayer aseguró que el hombre seguirá alojado en las celdas disciplinarias de la nueva Jefatura y mañana determinará qué medidas va a tomar. Mientras tanto, los animales se encuentran con atención veterinaria en el Refugio Municipal y aseguran que su estado de salud aún es reservado.

“Es importante aclarar que la detención se dispuso porque se trató de una causa correccional. Es decir, no es una contravención, una simple falta, sino que lo que se está investigando es la presunta actuación de delito”, declaró Ortiz, en una conferencia de prensa que dio junto con la fiscal de la causa, Verónica Alonso. El magistrado aclaró que van a tomar testimonios con los vecinos y allegados que conozcan sobre el estado en que se encontraban estos animales. “Todo aquello que sea útil para la investigación de la verdad de los hechos van a ser importantes. Teniendo en cuenta la dinámica del caso, que el imputado no pidió ninguna prórroga, el miércoles vamos a resolver la causa”, manifestó el juez, quien aseguró que van a examinar el sumario, con el informe policial y el del veterinario de la canera.

Quienes están a cargo del procedimiento, destacaron que la justicia actuó por oficio, en el que tomó conocimiento a través de un video que un vecino había subido a las redes sociales, y automáticamente el juez solicitó el pedido de allanamiento en la vivienda. “Es habitual que llevemos adelante este tipo de rescates. Con Ortiz venimos trabajando mucho con estas causas, lo que pasa es que no siempre trascienden", expresó la fiscal Alonso, quien detalló que generalmente los casos se dan por las denuncias de proteccionistas o de vecinos que hacen en el juzgado.

La fiscal aclaró que, si bien el dueño de la vivienda les manifestó en el momento del allanamiento que los animales podrían estar con moquillos o parvovirus, el diagnóstico no dio ese resultado. “Durante el procedimiento no pudimos comprobar lo que el hombre nos dijo, pero luego en el informe clínico salió que tenían desnutrición severa y anemia, producida por el mismo cuadro”, detalló.

En cuanto a la salud de los canes, la responsable de Tenencia de Animales del Municipio, Laura Ferrer, comentó que están bajo una atención permanente de los médicos veterinarios de la canera. “En menos de 24 horas, la situación de los perros sigue delicada. Están muy desnutridos, tristes y debido a eso tienen muy bajas las defensas”, explicó la encargada.

Para Ferrer, las edades de los perros está muy variada: el más grande tiene alrededor de trece años, mientras que la más pequeña alcanza entre seis y nueve meses. “La cachorrita llegó en un estado muy crítico, creíamos que no iba a pasar la noche, pero todavía resiste y tenemos esperanzas de que va a evolucionar lentamente”, remarcó.