Gelabert sospecha que "quieren mandar al descenso" a San Martín de San Juan

El mediocampista de San Martín de San Juan, Marcos Gelabert, experimentó su fastidio una vez terminado esta noche el partido con Rosario Central (0-1), argumentando que los fallos del árbitro Nicolás Lamolina lo perjudicaron claramente.

“Si nos quieren mandar al descenso, que nos avisen y no viajo más. El penal fue clarísimo”, expresó el ex jugador de Estudiantes de la Plata, en referencia a una maniobra en el primer tiempo en la que un remate de Claudio Mosca pegó en un brazo del colombiano Oscar Cabezas y se tradujo en un penal no sancionado.

“Nos robaron con River, con Defensa y Justicia y esta noche también con Central. Repito, si molestamos y nos quieren mandar; no viajo más”, reiteró Gelabert, a las cámaras de TNT Sports.

San Martín de San Juan, con apenas 11 unidades en la tabla, ostenta un promedio provisorio de 1,115, que le permite hoy estar apenas por encima de los cuatro equipos que perderían la categoría: Belgrano 1,100; Patronato 1,085; San Martín de Tucumán 1,000 y Tigre 0,985.

Por la decimocuarta jornada, el equipo del DT Rubén Forestello se enfrentará como local a Unión de Santa Fe, este lunes, a las 19:20, en el estadio Hilario Sánchez.

Télam