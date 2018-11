Dieron media sanción a la Ley Impositiva 2019

Por 25 votos a favor y 12 en contra, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó la Ley Impositiva 2019, que prevé una suba en los impuestos de un 21 por ciento. El proyecto fue aprobado sin modificaciones y aguarda su tratamiento en la Cámara de Senadores, que concluye la última sesión del año hoy, tras dos pedidos de cuarto intermedio.

Este proyecto obtuvo el favor de la totalidad del Frente Unidad Justicialista, que en las últimas sesiones se vio fraccionado entre quienes siguen al gobernador, Alberto Rodríguez Saá, y quienes responden a su hermano, el senador nacional Adolfo. Esta segunda facción se plegó en múltiples iniciativas a la oposición de Avanzar y Cambiemos por San Luis como en el proyecto de Presupuesto 2019. Sin embargo, esta vez, se mostró a favor del proyecto elaborado por el Ejecutivo provincial. Sanluiseños por el Cambio, el bloque minoritario y que también ha tomado las mismas posturas que la oposición, votó a favor. El bloque macrista-radical votó en contra, por una serie de modificaciones que solicitaron sobre el proyecto.

"Tomando en cuenta los anuncios que hizo el Gobernador ayer en relación al salario (N. de R. que alcanzó en el año una suba del 42 por ciento), analizando el tema económico nacional, los índices inflacionarios que devoran los sueldos de los trabajadores, este 21 por ciento es un incremento razonable", comenzó Alfredo Domínguez, del PJ y que preside la Comisión de Finanzas, encargada de analizar el proyecto. La única aclaración que hizo el diputado fue que en el ámbito de la Justicia, el incremento será del 25 por ciento.

"Vamos a apoyarlo y destacar el incremento de haberes y como es la provincia que más trabaja por la recuperación del poder adquisitivo", dijo en un tono conciliador Marcelo Sosa, que pertenece a la facción disidente del peronismo. El mismo diputado había faltado a las reuniones de la Comisión de Finanzas y compañeros de su grupo se habían ausentado de la sesión y dificultado el quórum. Su postura fue otra ayer.

Cacace, como presidente de Avanzar y Cambiemos, expresó la postura del bloque. Sin la posibilidad de introducir modificaciones en el proyecto prefirieron rechazarlo. Entre ellas plantearon establecer el avalúo fiscal de los inmuebles a partir de la ley y no por decisión de la Dirección de Ingresos Públicos en febrero, como se suele hacer y que aquellos que soliciten créditos para una primera vivienda, estén exentos de impuestos. Alberto Fara, legislador del mismo bloque, se animó incluso a criticar sobre este punto el plan de avalúos fiscales que llevará adelante el gobierno nacional. "A los valores actuales de impuestos, muchos pequeños contribuyentes deberán vender a los grandes porque no lo van a poder mantener. Advierto que las avaluaciones fiscales las estamos aprobando y estamos dando quórum y con los valores de las tasas nacionales y provinciales no va a ser viable. Si vamos a tener un sistema blanqueado, debemos tener tasas más bajas si no, no van a ser viables", apuntó.

"Comparto lo del diputado Fara. Esta decisión del gobierno nacional nos va afectar a todos y va traer grandes y duras crisis", coincidió María Eva Morel, del Justicialismo, quien a su vez destacó el Impuesto Automotor. "Se dieron escalas para que no paguen un mayor porcentaje por el mismo vehículo que el año pasado tenían y cuyo valor ha aumentado en el último tiempo. Los que el año pasado pagaban un 3 por ciento del valor del vehículo, este año, si dejábamos la ley anterior, hubiesen pagado un 4,5 por ciento", dio como ejemplo. También corrigió a Cacace sobre su pedido de exención de impuestos a la primera vivienda. "Lo que reclama el diputado es que los bancos cobran ingresos brutos en relación a los créditos que otorgan y lo trasladan a los clientes. Esto se puede resolver por Defensa del Consumidor y las acciones legales correspondientes", apuntó.

Además de la impositiva, el presupuesto y el pedido de revocación de licencia del ministro Eduardo Mones Ruiz en la última sesión del año dieron media sanción a los proyectos de modificación de la ley de violencia laboral y la licencia por violencia de género. La agenda legislativa termina el próximo lunes 3, con la sesión preparatoria para definir a las autoridades del próximo período.

El polémico presupuesto fue aprobado

La Cámara de Diputados insistió en la tercera versión del proyecto del Presupuesto 2019 y lo dio por aprobado, a pesar de que pares, el Senado y constitucionalistas marcaron en varias instancias la inconstitucionalidad de las modificaciones. La votación fue 31 votos a favor y 8 en contra.

El disparador del inédito tratamiento radicaba en el artículo 15, la "cláusula del progreso", en la que esta mayoría, conformada por radicales, macristas y una facción del Justicialismo, impulsó la asignación de 494 millones de pesos para 29 municipios afines. El Gobernador entonces propuso una modificación superadora: 700 millones, pero para todos los municipios. Esta revisión fue introducida por la Cámara de Senadores. Aquí esta "nueva oposición" decidió volver a cambiar lo modificado y solicitó que se le entregue el dinero a los municipios sin necesidad de que presenten proyectos al Ejecutivo para determinar en qué gastar los fondos y en 12 cuotas anuales. El Senado lo recibió por segunda vez, pero notando por diputados y especialistas que no había cabida para una segunda revisión, lo devolvió a la Cámara de Diputados para "remediar" el error de procedimiento.

Y aquí viene otros de los nodos del conflicto: la interpretación del artículo 132, que establece la revisión de los proyectos de ley. El sector del Justicialismo que responde al Gobernador volvió a marcar que según ese artículo no hay posibilidad de que un proyecto sea modificado más de una vez por la cámara de origen y que la revisión le cabe a la otra. Y en esta oportunidad también marcaron que en ningún momento el Senado analizó la modificación, sino que la devolvió por considerarla errónea a la Cámara de Diputados. "Tiene que ver con el bicameralismo. Hablemos del trámite normal, cuando Diputados emite su proyecto, lo hace pensando que hace su mejor obra. El Senado tenía otra propuesta. Ahí es el acto bicameral: de elegir eso o insistir en lo previo. El Senado no ha consentido el trámite, dice que no corresponde una tercera versión. Ahora debería hacerse elegir lo de Diputados o Senadores. Eso es remediar", explicó Luis Martínez. Del otro lado, opositores como Marcelo Sosa y Alejandro Cacace, marcaron que la revisión de la constitucionalidad solo la puede dirimir la Justicia, que la segunda modificación era válida y que el proyecto cayera por tercera vez en Diputados también lo era, según su interpretación del 132. Así aprobaron el proyecto y lo enviaron al Ejecutivo.