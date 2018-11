Fue una fiesta del ciclismo en ruta

Bajo un clima cambiante -que presentó varios condimentos: sol, lluvia y fuertes vientos- y con unos 90 competidores, se llevó adelante de manera exitosa en la localidad de Juan Jorba la tercera edición del "Gran Prix Portal de Costa" que, a su vez, fue válida por la 3ª fecha del Campeonato Provincial de Ciclismo de Ruta. Entre los caballeros, Giuliano Mini consiguió adueñarse de la prueba principal; en tanto entre las damas, la ganadora del evento fue Alicia Reynoso.

En el caso de Mini, integrante del Coraza Team, celebró el triunfo en la tercera y última manga, la más rápida de todas, en donde clasificaron en forma conjunta los elite, Sub 23, junior y master A.

Ahí el puntano, en lo que fue un gran trabajo en equipo, demostró estar afilado físicamente para poder dominar los 90 km -que fijó el club mercedino General Pedernera- sobre la ruta provincial 1.

Martín Pallero, del equipo París, finalizó en segundo lugar y Víctor González en el tercero. El lote de los cinco mejores lo cerraron el mercedino Santiago Ledesma, del equipo Ranqueles que en la jornada anterior se había despedido con el tercer puesto, y el puntano Juan Lucero, del Team París.

Por su parte, Reynoso que largó dentro de la primera manga en la divisional damas única, se adjudicó el primer lugar al imponerse en los 40 kilómetros que duró la prueba. Mariana López, que había ganado en Villa Mercedes la semana pasada, cruzó la meta en segundo lugar y Erica Collazo en el tercero. La cuarta posición fue para Vanesa Juárez y la quinta para María de los Ángeles Ledesma.

En esa partida también participaron las damas juveniles, juveniles y promocionales (caballeros). En la primera de las categorías, la ganadora fue Paloma Alturria; en la segunda Fernando Briña y, en la tercera Cristian Aguilera.

Por otro lado, la segunda manga fue exclusiva de los master B, C y D. En la master B, el vencedor fue Francisco Arce. En la master C Francisco Montenegro y, por último en la C, Carlos Aguilera.

Esta edición del Gran Prix contó además con una prueba especial para los más pequeños, con Valentín Busso, Jonas Becerra y Uriel Maciel repartiéndose el 1-2-3.

A pesar de la lluvia y el viento que en algunos momentos azotó la jornada, Juan Jorba consiguió disfrutar igual una fecha que dejó a seguidores y corredores conformes, a la espera de lo que será el próximo domingo la cuarta presentación en Villa Mercedes.

La temporada 2018-’19 del Campeonato Provincial de Ruta no se detiene y sigue a toda marcha.