Cosecha rechazos el proyecto de cerrar los boliches a las 8 en Villa Mercedes

Sostienen que habría más riesgos de accidentes de tránsito porque crecería el consumo de alcohol.

Apenas el proyecto tomó estado público, el debate se encendió en los hogares, en las redes sociales y en los medios de comunicación. El pedido que los propietarios de boliches le hicieron al Concejo Deliberante de Villa Mercedes, de modificar la ordenanza vigente y extender el horario de cierre de los locales bailables desde las 5 hasta las 8 de la mañana, cosechó más rechazos que adhesiones. Una de las negativas más fuertes llegó desde la comisión “Cuidemos nuestros jóvenes”, un comité integrado por el Municipio y diferentes instituciones involucradas en los problemas de los adolescentes, y que en su última reunión acordaron manifestarse en contra de la propuesta.

Andrea Aguilar, la responsable de la Secretaría de Familia y Promoción Social, explicó que el cuerpo legislativo les solicitó un informe sobre la situación de las discotecas, para tener herramientas a la hora de debatir la modificación del horario. “Hemos hecho ese análisis y no estamos de acuerdo con el cambio. Creemos que los boliches primero tienen que concientizar y mejorar los servicios para los jóvenes y replantearse cómo hacer para que vayan más temprano a bailar”, expresó.

El próximo miércoles terminarán la redacción del informe, lo llevarán al Concejo y lo harán público para dejar clara su postura. “Vamos a priorizar el cuidado de los chicos, por encima de cualquier bolsillo. Creo que debemos replantearnos qué tipo de diversión queremos para nuestros adolescentes, y ellos como responsables tienen que brindar un servicio de calidad”, apuntó la funcionaria.

Uno de los argumentos que esgrimieron los empresarios para extender el tiempo, es que la claridad del día ayudaría a bajar la tasa de accidentes cuando sus clientes salen a la vía pública. Sin embargo, los miembros de la comisión consideran todo lo contrario.

Santiago Mangieri, un joven estudiante que acude a las reuniones semanales, dijo que les preocupa "no saber en qué estado saldrían a manejar, no solo por el consumo de alcohol, sino por estar toda la noche despiertos. A esa hora ya hay mucha gente en la calle, personas que van a trabajar o familias, y podrían aumentar los accidentes”.

El muchacho de 18 años admitió que ingresan a los locales bailables recién a las 4 de la mañana, pero que las previas también tienen que ver con los precios de las bebidas. “Es mejor comprar en otro lado y tomar antes que gastar un dineral en el boliche”, dijo con sinceridad.

Los integrantes de la asociación “Sí a la vida”, conocida por pintar estrellas amarillas sobre el asfalto para recordar los accidentes fatales, han vivido en carne propia el drama del caos vehicular. Por eso, Graciela Cabral, una de los integrantes, opinó que la extensión del horario "no es productiva ni necesaria". "Si el cierre es a las cinco y es muy difícil controlar el estado en que salen, no me quiero imaginar cómo sería con tres horas más de consumo, con todos trasnochados y cansados", dijo.

Para la mujer, el proyecto se explica en la intención de los propietarios de vender más. Planteó que "tal vez van a ganar un peso más, pero el riesgo de vida no se paga de ninguna manera".

Aguilar sostuvo además que la medida iría en contra de las acciones que la comisión está llevando a cabo para disminuir el consumo problemático de alcohol y las adicciones, dos problemas muy comunes entre los jóvenes de Villa Mercedes.