Trump volvió a despertar la polémica con un tuit

Donald Trump compartió una imagen en alusión a la famosa frase "Winter is coming" de la serie Game of Thrones. En ella aparece él con la leyenda "Sanctions are coming" y la fecha 5 de noviembre.

Aunque el mandatario no especificó más, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, ya había anunciado que en esa fecha se implementarán sanciones contra Irán.