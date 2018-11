Cadena solidaria: las puntanas también prestan sus vestidos de fiesta

La solidaridad parece resurgir ante la crisis. Las jóvenes puntanas se sumaron a la cadena solidaria que empezó en Corriente y consiste en que mediante redes sociales las chicas ofrecen en forma de préstamo sus vestidos de quince o de egreso para aquellas que no pueden comprar uno. A cambio piden que lo cuiden y lo devuelvan en condiciones.

Laila Sassón, inició la movida a Corrientes. “Surgió porque me recibí hace 10 años y me di cuenta que lo tenía guardado, cuando podría habérselo dado a alguien que lo necesite. Publique en un grupo de Corrientes que tenía un vestido para alguna chica que realmente no pudiera comprarlo y me contactaron muchas”, detalló.

Y así inició la cadena, algunas lo regalan y otras los prestan. Laila, ansiosa por responder a todas las chicas que le pedían su vestido, habló con sus amigas y conocidas. Así se desató la imparable cadena de jóvenes que pusieron su ropa de gala a disposición. Pero no terminó ahí, también se sumaron las madres que donaron sus vestidos para las acompañantes de las chicas, y más tarde peluqueros y maquilladores. Ahora su idea se extiende por todo el país.

“Me parte el corazón la idea de que las chicas se queden sin su fiesta de promoción porque no tienen ropa para usar”, confesó Laila, por lo que su deseo es continuar con la iniciativa y encontrar un espacio físico para colgar todos los vestidos donados y que puedan acercarse a verlos, medírselos y elegirlos.

En San Luis la propuesta se extendió aún más. No solo los vestidos de promoción son los que se ofrecen, sino también los de quince. Los diversos grupos en Facebook de compra y venta se llenaron de chicas solidarias que prestan sus vestidos bajo el hashtag #CompartanPorFavor. Aquellos usuarios que no tienen ropa o servicios para donar, ayudan difundiendo la noticia.