Maradona furioso con Domínguez y la Conmebol

“Estoy muy caliente. Le quiero decir a Alejandro Domínguez: qué le digo a mi familia que quiere ir al partido Boca-River y tiene que ir a Madrid. Qué carajo tiene que ver España. Cómo va a ir mi familia a ver un partido a Madrid. ¿Pero qué somos, somos todos Macri?“, lanzó un furioso Maradona en diálogo con radio La Red (AM 910).

Luego de conocerse el fallo de la Unidad Disciplinaria de Conmebol que rechazó la presentación de Boca para que se lo proclame campeón de la Copa Libertadores, Diego salió con los tapones de punta.

“Poné seguridad y hacelo en cancha de Vélez. Son la lacra del fútbol. No están capacitados para el cargo. No me jodas que Domínguez va a hablar de fútbol, no me jodas que el Chiqui Tapia, que tiene más papada que el Gordo Porcel, va a hablar de fútbol”, agregó.