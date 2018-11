Ludmila va a sexto grado y no faltó nunca a la escuela

¿Ludmila Gómez?, pregunta la preceptora todos los días en el colegio Nº 175 "General José de San Martín", cuando toma la rutinaria lista de asistencia. ¡Presente!, responde la niña cada semana. Y es que la ejemplar alumna de 11 años no ha faltado ni una sola vez durante toda la primaria. No hubo ni cansancio, frío y tormenta que hicieran que esta alumna deje de asistir al aula para cumplir con sus obligaciones.

Con paso seguro, Ludmila llegó a la redacción de El Diario de la Repúlica. En sus manos traía un folio, lo asentó en la mesa y con una gran sonrisa dijo que adentro estaban todos los reconocimientos desde primero hasta sexto grado; por su parte, su mamá Alicia Flores agregó que también traía las medallas. "Quiero terminar la primaria sin una falta, así me dan el diploma. Sería muy feliz", dijo la pequeña mientras observaba todo con sus grandes ojos oscuros.

Sentada frente a su hija, Alicia comentó que durante casi toda la primaria, tanto a ella como a Agustín (su otro hijo de diez años), los lleva siempre a la escuela, pero que este año empezó a trabajar. Resaltó que el esfuerzo que la nena hace, vale doble. "Ella lo prepara, lo toma de la mano y caminan unas casi siete cuadras para llegar al colegio. Los días que no tiene que ir, de todas formas, lo lleva a él; nunca lo deja solo", dijo contenta.

La mayoría de los días, Ludmila también se encarga del almuerzo; algunas veces, su mamá le deja una salsa preparada y solo tiene que poner los fideos en el agua. Pero, en otras ocasiones, toma las riendas y deja fluir su creatividad culinaria. "Cuando me quedo sola preparo la comida para los dos, me gusta hacer cosas distintas, pero los omellete me salen muy ricos", comentó alegre, mientras se acomodaba una bincha negra que, en la parte superior, tenía un moño del mismo color, pero brillante.

"Ellos tienen que aprovechar poder ir la escuela, yo no pude terminar el secundario; y el año pasado me recibí, pero no es lo mismo. Tienen que saber que con dedicación se puede salir adelante", dijo Alicia con los ojos brillosos, mientras le tomaba la mano a Ludmila y le decía que estaba orgullosa de la hija que tenía. "Ahora tienen más facilidades que antes; nosotros no teníamos, hay que sacarle jugo a la educación", comentó.

Dando el ejemplo, su mamá todos los días les enseña a sus pequeños que ningún obstáculo es tan grande como para detenerse. "Yo también camino todos los días unos cuantos kilómetros hasta mi trabajo, vuelvo y los busco por el colegio. Para mí también es un sacrificio, pero quiero que vean que lo que uno hace no es en vano y que vale la pena ser perseverante", contó.

Ludmila, aparte de tener asistencia perfecta y ayudar en las tareas del hogar, también es una excelente alumna, su promedio es de 8,40. "Nunca se llevó una sola materia, es buena compañera y solidaria", dijo Alicia, quien miró con ternura a su hija y ella con una pícara risa comentó que "siempre sus compañeros le piden la tarea porque que nunca falta y que su materia preferida es gimnasia".

La pequeña ama a los animales, tanto es así que, al recordar que tiene dos perros y una gato en su casa, se emocionó. "Los cuido, les doy de comer y los baño. Cuando sea grande sueño con ser veterinaria", comentó con los ojos vidriosos.

"Todo animal que ve en la calle se lo quiere llevar, a veces renegamos porque no podemos llevarlos a todos a casa. Se ve que tiene que ir por ese camino, nosotros la vamos a apoyar en lo que sea", comentó Alicia.

Mientras guardaba sus diplomas, la mamá aeguró que sueña con que Ludmila terminé el secundario. "Me la imagino en la universidad. Deseo que trabaje y no dependa de nadie, y pueda tener su propias cosas", resaltó y precisó que ella se casó a los catorce años con Darío Gómez, el papá de sus hijos. "Yo hice las cosas muy rápido, por suerte me salió bien, por eso deseo que estudie, que sea feliz y que nada la detenga", expresó.

Juntas se tomaron de la mano, bajaron las escaleras, y se reencontraron con el resto de la familia que las estaba esperando. Lucía se puso la remera de la promoción y con una gran sonrisa dijo: "Este año lo consigo de nuevo".