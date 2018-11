Emilia Martínez Soquet: derecho a la expresión

Emilia Martínez Soquet nació en Villa Mercedes y apenas finalizó sus estudios secundarios se radicó en Córdoba, donde estudió Derecho. Su formación continuó en San Luis con la carrera de escribanía y su vida laboral tuvo un paso de seis años en Buenos Aires. Todo el movimiento de mudanzas, terminó cuando decidió que volver a su tierra natal era la mejor opción para encarar su vida laboral y artística.

En ese momento, el andar de Martínez Soquet comenzó un nuevo rumbo, donde su pasión tomó un papel fundamental. “Toda la vida estudié arte en Villa Mercedes, en la Escuela Veneciana de Arte. Cuando decidí volver me armé mi atelier y empecé a pintar sola”, recuerda la artista de 38 años.

Rápidamente Emilia se posicionó en el mundo del arte. Con algunas obras listas, la mujer fue convocada para participar junto a Grace Grisolia en la galería “Imperiale” de Punta del Este, lo que significó el puntapié de una prematura gira por distintas galerías de arte con sus obras.

La mayoría de las muestras en las que participó fueron colectivas y le permitieron estar en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires, en la mega exposición “BADA” que se realiza en La Rural donde, si bien exponen muchos artistas, cada uno tiene su salón individual. En esa ocasión, Emilia fue sponsoreada por la marca de pinturas “Tersuave” y “Galería Centoide”.

Su paso con el arte por Villa Mercedes la tuvo como artista expositora en la muestra “Mujeres por mujeres”, que se realizó en la Casa de las Culturas.

Gracias a esas exhibiciones Emilia se sintió firme y apostó por su pasión. “Cuando presenté mi portfolio y mis obras en Uruguay, me decidí a emprender este camino que más allá de la pintura es un emprendimiento personal”, dijo con pasión.

La profesión de la artista aparece ahora en un segundo plano, pero con la importancia de ser el camino con el que sustenta su vida cotidiana, a sus dos hijos y su carrera artística. “No es fácil en la cultura el sponsor, he vendido obras pero no me alcanza para solventar el gasto que implica exponer en otros lugares. Trabajo como abogada en el fuero laboral”, destacó.

La perspectiva de Emilia que vincula el Derecho y el arte tiene a su hermano, que falleció hace un tiempo, como inspiración. “Mi hermano era un apasionado de los caballos y en eso yo lo veía como un soñador. Para mí el fue una enseñanza de que más allá de lo que uno estudie puede paralelamente actuar para cumplir sus sueños”

Su obra de técnica mixta en óleos cautivó desde el aeropuerto en Montevideo, hasta el programa televisivo de Andy Kusnetzoff, mientras que Emilia alimenta su espíritu dictando un taller infantil de arte. “Me conecta mucho lo infantil; a mis hijos les transmito el arte desde que nacieron”, destacó Emilia.

La abogada y artista no se detiene a la hora de soñar. “Me gustaría hacer todo lo que he hecho afuera en mi provincia y también sueño en armar mi taller de arte y poder colaborar socialmente para que esto sea parte de uno”, agregó.

“Creo que el arte es un espacio interno y muy profundo en la vida. A mí me ayudó a ser libre, a ver que no hay fronteras y expandirme en todo. Yo lo pude hacer con mis sentimientos y me sentí maravillosamente en momentos muy duros y difíciles que me tocaron en la vida, como despedirme de mi hermano”, cerró la artista.