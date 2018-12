“Passaje” ganó el preCosquín Rock 2019, sede San Luis

La banda mercedina de hard rock, “Passaje”, ganó su lugar para presentarse en la edición 2019 del Cosquín Rock. La selección fue el jueves por la noche en la sala Hugo del Carril. El festival, que se hará el 9 y 10 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba, tendrá por primera vez a dos artistas puntanos en su grilla. A los mercedinos, se suma “Vorsoto”.



Justamente fue “Passaje” la banda que terminó con la espera en la etapa en vivo del prefestival. El cuarteto se aseguró tan preciado lugar con “Dispara” y “Medias rotas” (el tema del que tienen listo el videoclip y lo subirán a las plataformas la próxima semana); la actitud y la presencia arrolladora en escena, desde el primer acorde, marcaron la diferencia hasta el final de la competencia.



Ante una asistencia general pobre, con muchas butacas vacías, poco movimiento en el recinto y apenas un puñado de amigos que viajaron especialmente, el cantante, Frank Luc; el guitarrista, Gustavo Giachero; Pablo Garis al bajo; y un encapuchado Carlos Cappetini en la batería tuvieron al inicio la parte más difícil: abrir la noche y esperar que toquen sus competidores.



“Eso psicológicamente funciona de una manera extraña, porque romper el hielo y sentarte a ver a las otras bandas, te baja un poquito la confianza”, confirmó Gustavo, calmo tras el resultado obtenido.



Vestidos de riguroso negro, el efectivo combo de voz filosa —como el cuchillo tatuado en el antebrazo derecho del cantante— y la precisión grupal generaron los primeros aplausos y, sin saberlo, la consagración.



Antes, las apocalípticas nubes cargadas de granizo fueron una invitación a entrar con apuro a una sala donde hubo mucho calor encerrado.



Franco Ronchetti, de “4 al hilo”, Diego Florio, de “Shopping”, y Leo Sayón, de “Juan Terrenal”, todas bandas cordobesas, fueron los miembros del jurado, quienes filmaron y subieron posteos a sus redes sociales, tanto que necesitaron un cargador portátil para continuar.



La segunda banda fue “Réquiem”. Maquillados y cancheros, los hermanos Fernández fueron en familia a buscar su oportunidad.

Las dos bandas puntanas que tocarán en Cosquín Rock se presentarán en el escenario Córdoba X. Allí también estarán Boom Boom Kid, Juan Terrenal y "4 al hilo", entre otras bandas.



Con gritos, los seguidores de “4Lados” desplegaron una gran bandera y cartones grafiteados y sentaron presencia en el tercer turno.



La psicodelia progresiva de “Starosta” hizo creer que sus temas duraban más que los diez minutos pautados, y la fiebre que padeció el cantante de “Guernica” no impidió que el grupo hiciera dos hits funk.

“Pulsar”, los coterráneos de “Passaje”, fueron una miniorquesta de voz, guitarra, bajo, batería, teclados, piano y synthes; en tanto que “Recreo en la isla” bajó los decibeles pero no aflojó el ritmo.



La camaradería trascendió los camarines, con asistencia en equipos, cables y cuerdas, y de bandas que no competían pero que fueron a apoyar a sus colegas finalistas. Todos escucharon y aplaudieron con respeto (el grito del público sumaba puntos), y los músicos tocaban y se sentaban con sus amigos.



En el día que el reggae fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, los desinhibidos “Aceite de Soja” rompieron los esquemas, a base de histrionismo y desenfado. El cantante regaló al público narices rojas de payaso, mientas un malabarista hacía su arte con cuchillas al aire, en la mejor puesta en escena de la noche, por el carisma grupal y una actitud circense que no dejó a nadie quieto. Se fueron a todo ritmo con una cumbia.



La sorpresa de la jornada fue el trío urbano de hip hop “Sonido Sucio”, que llegó con dos MCs, un Dj y seis breakdancers.



Para cerrar el viaje musical, “Vorsoto”, que logró por su cuenta llegar al festival, cerró la velada. En principio iban a hacer tres temas, pero el jurado pidió más porque no se decidían. Finalmente, la banda tocó cinco, todos de "Vorsovia", su próximo disco.

La última postal fue con todos los músicos abrazados a la espera del resultado. Y la cara de “Passaje”, al escuchar su nombre. “No lo podemos creer, estamos súper felices”, dijo Gustavo, emocionado al enterarse. “Tenemos unas ganas locas de mostrar lo que venimos cocinando hace varios años”, anticipó Gianchero, con planes que incluyen editar un EP y tocar seguido para generar ingresos económicos y solventar el viaje al interior cordobés.