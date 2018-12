El año que viene renovar el alquiler será un 30% más caro

Una opción es juntarse en "comunidad"

Aunque todavía no es una tendencia mayoritaria en el mercado local, el alquiler comunitario entre dos o más estudiantes es una forma que algunas familias encontraron para poder cumplirles el sueño de irse a estudiar fuera de casa y bajar el presupuesto. Olcese comentó que “hay algunos casos, pero no es lo común. Aunque siempre se les solicita la participación de los padres de cada uno de ellos. Porque alquilar es fácil, pero después se complica cuando hay retrasos en los pagos de los cánones locativos al no contar con responsables acreditados”.

El martillero explicó que “cuando se alquila una vivienda para uso familiar, se lo hace con alguien que puede acreditar ingresos mensuales; además de un garante. Si se le alquila a un estudiante que no tiene ingresos y que depende de sus padres, la única forma es que el contrato lo firme ese padre. Si no estamos en problemas”.

En los casos que sean dos o tres los estudiantes los que alquilan un departamento, Olcese explicó que “normalmente ponemos a un padre como locatario y en el artículo sexto, que establece el destino del inmueble, se pone vivienda familiar con el nombre del estudiante. Y el otro padre suele figurar como garante”.

El experimentado titular del Colegio de Martilleros destacó que “si la convivencia es muy difícil entre gente que se conoce de mucho tiempos, imaginemos entre chicos y chicas que no se conocen y que apenas son compañeros de estudio”.