Vecinos se oponen a que instalen una antena telefónica

El reclamo de los vecinos del barrio Rafael Origone, llegó a la Justicia: un grupo de residentes presentó un recurso de amparo para impedir que instalen una antena de telefonía celular, porque la consideran nociva para la salud. En noviembre, la empresa Atis Group montó la base para levantar la torre en un sitio baldío ubicado sobre calle San Luis 420, pero tuvieron que detener la obra.

A comienzos del mes pasado, las máquinas ingresaron al terreno e iniciaron las primeras acciones para limpiar el predio. Los vecinos pensaron que se trataba de una construcción de casas o departamentos, como las que abundan en la zona. Pero cuando vieron llegar al personal de la empresa Atis Gruop con los materiales necesarios para levantar la torre, llamaron a la Municipalidad de inmediato.

La Comuna constató que la obra no contaba con ningún permiso y la clausuraron preventivamente. No conformes con esa medida, los residentes decidieron juntar firmas y llevar su malestar a Tribunales.

La instalación tomó por sorpresa a la comunidad del Rafael Origone. Hace unos meses entrevistaron a los vecinos de las casas aledañas, les comentaron que iban a colocar una antena, pero de WiFi en San Luis al 700 y les pidieron firmar un papel en el que aceptaban la obra. Muchos de los vecinos son ancianos y aseguraron que el acuerdo que les plantearon los encuestadores, era otro. "Si no, no aceptaban", manifestó una de las residentes que no quiso dar su nombre.

Raúl Edi Bernardis, asesor de los vecinos, contó que las acciones quedaron asentadas en el Juzgado Civil, Comercial y Minas Nº 3 que está a cargo de Cynthia Alcaraz. "También se le ha dado vista al Juzgado de Menores porque en el amparo se invoca que hay un niño, que vive al frente de la construcción y que tiene problemas de salud, por lo que la antena podría ser perjudicial para su integridad física", señaló el abogado.

Bernardis añadió que además de hacer la presentación contra la empresa telefónica, también lo hicieron contra la Municipalidad. "La Comuna tienen una ordenanza que establece que, cumpliendo ciertos requisitos, la antena puede quedar habilitada nuevamente. Pero en el recurso pedimos que, no obstante que la empresa cumpla con los requerimientos de la obra, sería inconstitucional aprobarla porque ese tipo de instalaciones puede causar daños a la salud y al medio ambiente. Y teniendo en cuenta la Constitución de la Nación, de la Provincia y la Carta Orgánica Municipal, el medio ambiente debe ser preservado", aclaró.

Por último, Bernardis comentó que pedirán que se haga una constatación del lugar y un estudio ambiental con los vecinos.