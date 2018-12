Un Manchester United en crisis despidió a José Mourinho

La historia se repite para José Mourinho: el carismático entrenador portugués, incapaz de mantenerse más de tres años en los banquillos de los grandes equipos europeos, dejó "con efecto inmediato" el Manchester United, dijo este martes el prestigioso club inglés, en medio de una crisis deportiva sin precedentes.

El club más rico del mundo no ha escapado al síndrome de la funesta tercera temporada del portugués: tanto en el Real Madrid (2010-2013) como en su vuelta al Chelsea (2013-diciembre 2015) y después con los Diablos Rojos Mourinho, de 55 años, dejó tras él una casa en ruinas.

Más allá de su conflictiva relación con sus jugadores, en especial con el campeón del mundo francés Paul Pogba, o de su juego inexistente, lo que ha provocado su caída ha sido la crítica situación contable.

Los Diablos Rojos, que no ganan la Premier League desde la temporada 2012-2013 (la última del legendario entrenador Alex Ferguson), están ya a once puntos de la cuarta plaza en la clasificación, la última que da derecho a jugar la lucrativa Liga de Campeones.

Clasificados con apuros para los octavos de final de la máxima competición continental, el Manchester United, que se enfrentará al París SG del astro brasileño Neymar, ya no es visto como favorito, un colmo para este triple ganador de la Champions (1968, 1999, 2008).

Se torció el buen inicio

"Estas actuaciones son las peores que he visto al United en 25 años", criticó el ex defensa del Arsenal Martin Keown en la BBC, antes del "derbi de Inglaterra" perdido el domingo por 3-1 contra el Liverpool, el último partido del portugués con el Manchester United.

No obstante la andadura de The Special One en Old Trafford había comenzado bien, levantando la Europa League y la Copa de la Liga en 2017 en su primera temporada.

Pero las difíciles relaciones con algunos de sus jugadores, con Pogba a la cabeza, pronto mermó su crédito ante los aficionados.

Pogba, el fichaje más caro de la historia del club (costó 105 millones de euros en 2016), pasó en unas semanas de jugador clave a suplente. Además, el portugués le retiró la vicecapitanía esta temporada por "no representar lo que es un capitán. El Manchester es más grande que cualquier jugador".

"Un equipo para Zidane"

¿Quién sustituirá a Mourinho? A corto plazo, el United dijo en su comunicado que "hasta el final de la temporada se nombrará a un nuevo técnico, mientras el club lleva a cabo un minucioso proceso de contratación de un nuevo entrenador a tiempo completo".

El ex futbolista Michael Carrick, hasta ahora entrenador asistente del portugués, suena como favorito para el puesto.

Antes de embarcarse en el fichaje de un técnico de renombre, el Manchester United, el club más rico del mundo según la consultora Deloitte, tendrá que abonar 28 millones de euros al portugués por rescindir un contrato que expiraba en 2020, según la prensa inglesa.

Uno de los técnicos que ha sonado para sustituir a Mou es Zinédine Zidane. Sin equipo desde que dejó sorprendentemente el Real Madrid el pasado mayo, el francés hizo historia al ganar su tercera Champions consecutiva en 2018.

"El Manchester United es un equipo para Zidane porque ha demostrado que puede gestionar y entrenar a jugadores de alto nivel", dijo a la AFP Gérard Houllier, ex entrenador del Liverpool, a finales de octubre.

Otros nombres citados por la prensa inglesa son el argentino Mauricio Pochettino, el italiano Antonio Conte, el francés Laurent Blanc o el galés Ryan Giggs, ídolo de la afición y ahora seleccionador de su país.

AFP-NA