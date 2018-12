Murió la cineasta Penny Marshall a los 75 años, debido a la diabetes

La actriz y directora Penny Marshall, la primera mujer en recaudar más de 100 millones de dólares con una película, murió este lunes a los 75 años,según reveló su agente un día después.

Marshall falleció debido a las complicaciones relacionadas con su diabetes y de forma serena, según detalló el comunicado al que luego se sumó un saludo de sus familiares con un agradecimiento a quienes brindaron sus condolencias.

La familia de Marshall se manifestó "desconsolada" y la describió como una "marimacha que amaba los deportes, haciendo rompecabezas de cualquier tipo, bebiendo leche y Pepsi al mismo tiempo y estando junto a su familia".

Penny Marshall tiene un gran repertorio de estrellas que estuvieron bajo su dirección. Geena Davis y Madonna, Robert De Niro y Robin Williams en "Despertares" (1990), Whoopi Goldberg en "JumpinJack Flash" (1986) y Denzel Washington y Whitney Houston en "The preachers wife" (1996).

Por lo que las redes se llenaron de mensajes de pésames y cariño de gente como Wahlberg, De Vitto y otros actores y actrices, como James Woods, Bette Midler, Billy Crystal, Viola Davis, Reese Witherspoon, así como de los directores Ron Howard y Kevin Smith.

Penny también dirigió a Tom Hanks en la película "Big" ("Quisiera ser grande", 1988), gracias la que se consagró como la primera directora mujer de la historia en recaudar mas de 100 millones de dólares. Cuatro años más tarde repitió esa hazaña con "A league of their own", un film sobre los inicios de la liga de béisbol femenino en Estados Unidos.

Hanks, quien luego de "Big" apareció en más de 60 películas y ganó dos premios Óscar, lideró la cadena de reacciones de afecto y tristeza por la fallecida en Hollywood. "Adiós, Penny. ¡Hombre, nos reímos mucho! Ojalá aún pudiéramos. Te quiero. Hanx", escribió en su cuenta de Twitter.

El adiós de los famosos de Hollywood:

Goodbye, Penny. Man, did we laugh a lot! Wish we still could. Love you. Hanx. — Tom Hanks (@tomhanks) 18 de diciembre de 2018

What an inspiring woman #PennyMarshall was. Funny, talented, kind and giving. Penny was so supportive of my career from the very beginning and I will always be so grateful. A wonderful actress, producer and director. She will be missed by so many. #RIPPennyMarshall pic.twitter.com/yCBQAXngz4 — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 18 de diciembre de 2018

#RIPPennyMarshall She was funny & so smart. She made the transition from sitcom star to A List movie director with ease & had a major impact on both mediums. All that & always relaxed, funny & totally unpretentious. I was lucky to have known & worked with her. https://t.co/pf2kfIkCH4 — Ron Howard (@RealRonHoward) 18 de diciembre de 2018

NA