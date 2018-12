Solicitan a los sindicatos que traten la violencia de género

La denuncia pública de la actriz Thelma Fardín a su colega Juan Darthés por violación, fue un motor para que cientos de mujeres de todo el país y hasta incluso de la ciudad, se animaran a denunciar en las redes sociales haber sido víctimas de violencia de género. En pos de prevenir, el Concejo Deliberante solicitó a los sindicatos que instalen una oficina que contenga a las trabajadoras y trabajadores que sufrieron o sufren acoso, abuso y violaciones en el ámbito laboral.



La propuesta fue aprobada por unanimidad en la última sesión del Concejo Deliberante. La edil Nadia Torres, integrante del bloque Justicialista y autora del proyecto, sostuvo que “muchos de los casos surgen en los espacios de trabajo y es importante que desde los gremios se contenga y se proteja a quienes sufren este tipo de cosas”.



La concejal añadió: “Hace un tiempo pertenecí a la Secretaría de la Mujer, en el área de Derechos Humanos. Mucha gente conoció lo que hacíamos y después de este movimiento que se ha dado en el país, muchas mujeres y algunos hombre vinieron a pedir que haya un espacio donde se les escuche y contenga”, dijo la concejal.



El proyecto plantea que cada organización tenga una oficina dentro de la filial que trabaje específicamente con la temática social. El objetivo es que sea un puente entre la o el denunciante y la Justicia.

El espacio físico destinado debe ser un receptor y debe estar a cargo de personas capacitadas", dijo la concejal Nadia Torres.





"Muchas trabajadoras o trabajadores no pueden pagar un abogado para que los guíe. Y teniendo en cuenta que los sindicatos tienen asistentes legales en sus equipos, creemos como consejo, que no sería un inconveniente poner personal a disposición", señaló la edil del justicialismo.



Asimismo agregó que "la idea es que el espacio físico destinado sea receptor y debe estar a cargo de personas capacitadas en el tema y que contenga a las personas que se animen a asistir. Para una persona que sufrió o sufre violencia, no es fácil poder contarlo y los sindicatos tienen que ser una herramienta útil", destacó Torres.



Además, deberán generar programas, charlas y capacitaciones para los integrantes del gremio y para los trabajadores, operarios y jefes de cada uno de los sectores a los que representen.



Torres recalcó que desde que el Concejo aprobó el proyecto, varias organizaciones se mostraron interesadas en poner en marcha la iniciativa. "También me comuniqué con algunas empresas de la ciudad. Esperemos que la Cámara de la Industria y del

Comercio, también se sumen. Todos debemos poner de nuestra parte para radicar estos hechos. Al menos como legisladores hemos considerado que tenemos que acompañar este movimiento nacional que llama a no callarnos más y a enfatizar en que 'no es no'. Hay que concientizar a las futuras generaciones y dejar de naturalizar estos hechos", reflexionó.

Educadoras y no docentes, organizadas

Las integrantes de la comunidad de la Educación Superior en la ciudad, se organizaron y dieron forma al primer colectivo de mujeres que se desempeñan en el ámbito universitario.



Hace muy pocos días tuvieron el primer encuentro en el que sentaron las bases de la organización y llamaron a quienes quieran sumarse, sean de la comunidad educativa o no.



A través de un comunicado, mencionaron que el colectivo se constituyó "a partir de una convocatoria espontánea para participar de un encuentro de mujeres involucradas en el devenir institucional y generar un espacio de construcción colectiva que represente a todas".



A su vez, señalaron que durante la primera asamblea que protagonizaron, "se construyó como base la idea de que el grupo funcione como fuerza de poder con la que podamos contar las instituciones".