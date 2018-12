Boxeo en San Juan: tres representantes de Villa Mercedes ganaron medallas

Fue en el Campeonato Argentino de Boxeo Amateurs que se realizó en el Club Julio Mocoroa. Gonzalo Ruybal se quedó con la de plata; en tanto Juan Ureta y Jorge Ochoa, lograron la de bronce.

Gonzalo Ruybal, Juan Ureta y Jorge Ochoa, se destacaron en el ring y regresaron con medallas del Campeonato Argentino de Boxeo Amateurs que se desarrolló en el club sanjuanino Julio Mocoroa.

Ruybal, dentro de la categoría 49 kilogramos, consiguió la medalla plateada; mientras Ureta, en 81 kilogramos, y Ochoa, en 56 kilogramos, obtuvieron la de bronce.

Los tres mercedinos formaron parte de la selección que presentó la Región 4, la cual bajo la nueva modalidad integraron San Luis y Mendoza (también está San Juan, pero al ser organizador no realizó los selectivos y presentó dos boxeadores por categoría).

Gonzalo, de 19 años y 20 peleas como amateur, arrancó su participación desde la semifinal con un triunfo en las tarjetas ante Alan Ponce, boxeador de Chaco.

Luego en la final, no pudo desplegar todo su potencial frente el salteño Sergio Garvizú, quien lo venció por puntos.

“Me traje una linda experiencia. Logré hacer dos peleas buenas ante boxeadores de nivel. A la final la perdí porque estaba cansado y no le hice caso a mi rincón, que me pedía que me mueva y trabajara más. Igual vine feliz porque representé bien a mi provincia y conseguí una medalla”, contó Gonzalo a El Diario.

Por su parte Juan, 22 años y 25 peleas como amateur, debutó con una victoria por puntos ante el misionero Jorge Villalba, perdiendo después en las tarjetas en semifinales frente el santafesino Juan Coria (los dos perdedores de las semifinales obtenían la medalla de bronce).

Juan, feliz por el resultado comentó: “Fue un torneo increíble porque te cruzas con boxeadores de todo el país, ves el estilo que cada uno tiene. Mi categoría es 75 kilogramos y me presenté en 81, medio pesado, y la verdad que se siente la diferencia… los golpes duelen mucho más”.

Y agregó: “En lo personal me sirvió de experiencia, porque mi idea es pasar el año que viene al profesionalismo. Y desde ese punto el campeonato tuvo un nivel muy bueno, con boxeadores amateurs que tienen muchas peleas”.

En tanto Jorge, de 20 años y 32 combates como amateur, empezó su aventura en cuartos de final con un triunfo por puntos ante Juan Huencgullan, de Chubut. Y en semifinal, cayó por la misma vía contra el también patagónico, de Neuquén, Facundo Huanque.

Además de Ruybal, Ureta y Ochoa, la provincia contó con otros cuatro boxeadores de la capital puntana que se despidieron en primera ronda: Jorge Lucero (60 kg), Gastón Cabañas (64 kg), Ramiro Castro (75 kg) y Franco Mercado (+ de 91 kg).