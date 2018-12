La escapada gasolera, una opción para veranear en épocas de crisis

Si bien entrar de vacaciones implica una oportunidad para descansar del ritmo de trabajo diario, no deja de ser un costo para las familias que quieran salir de su casa por unos días. Los que no puedan viajar al mar o a las provincias vecinas, no tienen por qué resignarse a quedarse encerrados bajo el ventilador. San Luis ofrece una variada oferta de lugares turísticos para distenderse en la ciudad o en las sierras, por valores muy accesibles. El Diario de la República hizo un recorrido con el fin de averiguar precios y opciones para pasar el día en una pileta, acampar en un camping y conocer los costos de las colonias de vacaciones para los más chicos.



La temporada escolar llegó a su fin. Navidad está a la vuelta de la esquina y el 2019, cada vez más cerca. Con la llegada del verano, muchos empiezan a buscar un momento para darse un chapuzón, descansar en una reposera y, así, volver a la rutina de trabajo un poco más relajados.



En el centro de la ciudad capital —en calle Junín, entre Chacabuco y Mitre—, se esconde un verdadero oasis; que, en épocas donde el termómetro marca más de treinta y cinco grados de temperatura, es una verdadera salvación. El "Ricardo Rojas", aparte de tener un salón donde se realizan casamientos y cumpleaños, también cuenta con una pileta que ya está habilitada.



Sara Vallejo, encargada de las instalaciones, precisó que el natatorio está abierto de lunes a lunes, de 14 a 20. Además, señaló que los adultos deben abonar $150 para ingresar, y los menores de cuatro años $100. El pago de la entrada permite que los usuarios puedan aprovechar las sombrillas para resguardarse del sol, sillas, mesas y reposeras.



Otra de las opciones es el "Club Aseba", ubicado sobre calle Catamarca, entre La Pampa y pasaje Los Andes. Juan Albornoz, gerente del complejo, informó que el costo para ingresar y disfrutar de las instalaciones, esta temporada, es de $100 por persona, y los menores de cuatro años pagan 80 pesos. "Tendremos una promoción en donde, cada cuatro personas que ingresen, adquieren un voucher de una gaseosa o agua saborizada", expresó.



Albornoz especificó que cuentan con una pileta semiolímpica, exclusiva para adultos, y otra para niños; asimismo, detalló que las actividades recreativas comienzan a las 15 y culminan a las 19. Las mismas están a cargo de dos profesores, quienes serán los responsables de organizar campeonatos de voley de playa y de fútbol. A eso se le sumarán los juegos de mesa, como el chinchón y el truco. El club cuenta con asadores, dos quinchos grandes, mesas y sillas; y las familias que vayan en vehículo no deberán abonar el estacionamiento. Todo está incluido en el valor de la entrada.



Aquellos que estén interesados en pagar un bono mensual van a obtener un descuento del 70 por ciento del valor de la entrada. La pileta está abierta de lunes a lunes, de 14 a 20.



A unos veinte minutos de la ciudad capital se encuentra "La Strega", un club deportivo que también cuenta con natatorio. Alejandro Callejas, su encargado, especificó que la entrada general cuesta 220 pesos, y que los niños tienen un 40 por ciento de descuento. "Aparte de la pileta y los asadores, está la posibilidad de utilizar la cancha de tenis y el playón deportivo", contó. Aseguró que las puertas abrirán de martes a domingo, de 14 a 20.



Los que quieran estar un poco más cerca de las sierras tienen la posibilidad de ir al complejo "Sol y Luna", ubicado en Las Chacras. Ayer, finalmente inauguró la temporada de verano. Los horarios son de 10 a 20, y por persona se debe abonar 150 pesos. Los niños pagan a partir de los tres años.



Mirna Rosales, la encargada, precisó que el precio de la entrada incluye el uso de parrilla, mesa, sillas y cancha de fútbol. Además, el lugar ofrece bufet con diversos menús. "Los que quieran festejar su cumpleaños también lo pueden hacer; hay promociones y precios especiales", indicó Rosales, y señaló que el valor de la entrada está por debajo de lo que deberían cobrar.



"En realidad, tendría que costar cerca de 200 pesos, pero decidimos dejarlo así porque, sino, no vendría nadie. Esta es la realidad que nos toca vivir hoy", indicó la encargada y agregó que, el año pasado, el ingreso estaba a 100 pesos. "Solo subimos 50 pesos. La gente cuando viene también trae unos pesos extra para comprar algo y, cuando te querés acordar, no te alcanza para todo", aseguró. En el complejo "Sol y Luna" lo único que exigen es que los clientes, a la hora de ingresar a la pileta, lo hagan con el traje de baño.



Potrero de los Funes también da la opción de disfrutar de piletas, y el complejo “El Árbol” es una de ellas. Allí, la temporada también arrancó.



“El valor de la pileta es de 135 por persona. Los menores de cuatro años no pagan”, explicó Jhonatan Urquiza, encargado del predio, y contó que el horario de ingreso es de 10 a 20, de lunes a lunes. Resaltó, además, que con el pago de la entrada los clientes pueden utilizar los asadores, las sillas y mesas.