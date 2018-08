UNSL: los estudiantes mantienen con firmeza la toma

Tres representantes de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), que están tomando hace una semana el edificio del Rectorado, hablaron en una conferencia de prensa. Se mostraron predispuestos a conversar con las autoridades del rectorado por el pago de haberes y repudiaron los intentos de quitarlos a la fuerza. Este jueves a las 17 habrá una nueva marcha a favor de la educación pública.

En el encuentro que tuvieron con los medios, en las escalinatas del Rectorado, los alumnos partícipes de la toma que incluye el sector administrativo, el Cuatro Bloque y el auditorio Mauricio López ayer se abrieron al diálogo y respondieron preguntas.

Entre los temas que hablaron destacaron que tienen buena predisposición para colaborar con la parte administrativa y permitir que los trabajadores cobren su sueldo en tiempo y forma, sin embargo aseguran que ningún representante de la UNSL se ha comunicado con ellos.

“Entendemos que muchas familias dependen de ese sueldo y del trabajo que se hace acá en rectorado y no es nuestra voluntad impedirlo”, acotó una de las voceras y agregó que “las autoridades con la municipalidad de la provincia tenían un acuerdo este fin de semana, por el cumpleaños de la ciudad, para utilizar el Auditorio Mauricio López recién ahí nos llamaron. Según ciertos intereses si se pueden comunicar, es muy fácil hacernos responsables a nosotros como los que impiden que se paguen los haberes del mes y poner a todos los trabajadores en contra”.

Además repudiaron el rumor de que las autoridades de la UNSL hayan puesto en consideración el uso de la fuerza para retirarlos del lugar y denunciaron que hubo intentos de gente que no identificaron de entrometerse en el edificio tomado. “En estos días hemos tenido que reforzar las medidas de seguridad por presencia de efectivos policiales en el bloque 1 y también se han acercado personas que no se identifican y sabemos que no son parte de las medidas de fuerza”, explicó una de las estudiantes.

Por último reafirmaron la medida de fuerza y tomaron como una provocación más por parte del gobierno Nacional su reunión con los gremios. “Entendemos que el gobierno lanzó una provocación mas, ofreciendo sumas no remunerativas, en ese sentido la perspectiva será el sostenimiento de las medidas de fuerza. No vemos que la situación haya cambiado”, finalizó uno de los tres oradores.