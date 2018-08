La Agrozal recibió un premio internacional

La Agrozal, que volvió a manos del Estado provincial hace dos años luego de una desastrosa gestión cuando fue concesionada durante la gestión anterior, vive un gran momento. Ya lo reflejó la revista El Campo en su edición del 18 de agosto, tras el cierre de la segunda campaña de maíz bajo la tutela directa de San Luis Logística. El artículo dejaba muy claro que subieron los números de todas las operaciones, tanto en cantidad de clientes que confiaron en sus servicios, como en toneladas de cereal recibidas, y también en las operaciones de acondicionamiento.

Pero esos logros no quedaron dentro de San Luis, sino que traspasaron las fronteras y ahora comenzaron los reconocimientos internacionales. La Agrozal, a través de su gerente Eduardo Riveros, acaba de recibir la buena noticia de que fue distinguida con el premio empresarial The Bizz Awards entre más de tres mil firmas evaluadas en 120 países por la organización World Confederation of Business, con sede en Houston, Estados Unidos.

“Es un orgullo enorme este premio, porque quiere decir que el trabajo de la Agrozal se ve reflejado en el mundo. Es bueno en lo personal para todo el equipo, pero también agrega potencial, porque esto puede atraer nuevos negocios para la Provincia de San Luis. Agrozal es un engranaje de una gran organización, que es San Luis Logísitica, que también maneja la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y la Zona Primaria Aduanera (ZPA)”, destacó Riveros.

“La Agrozal fue seleccionada por superar en excelencia los objetivos de evaluación que componen nuestro cuestionario, que incluye ítems como Liderazgo Empresarial, Calidad en Productos y/o Servicios, Sistemas de Gestión, Innovación y Creatividad, Responsabilidad Social Empresarial y Logros obtenidos”, explica la carta que le llegó al funcionario provincial, que está firmada por Jesús Morán, jefe ejecutivo de la WorldCob, como se conoce a la organización que entrega los The Bizz Awards.

Ahora los responsables de San Luis Logística tendrán una “difícil” decisión, que implica dónde irán a recibir el premio, ya que hay tres sedes posibles, todas tentadoras. Pasa que la WorldCob organiza fiestas en tres continentes, y en cada una de ellas es posible ir a retirar la distinción. En Asia, la sede elegida fue Hong Kong (el encuentro está pautado para el 13 y el 14 de noviembre), en Europa será en Amsterdam (13 y 14 de mayo del año que viene), mientras que en el continente americano la reunión se hará en San Francisco (23 y 24 de agosto de 2019).

“Ya veremos, no hay nada definido aún porque todo es muy reciente, lo más importante es el premio otorgado y por supuesto que iremos a buscarlo a alguna de las tres ciudades, para poder de paso exhibir las ventajas que tiene la Agrozal para el tratamiento y la comercialización de granos”, aseguró Riveros, quien enumeró los beneficios que puede traer el premio: “Está la chance de acceder a una base de datos con más de 3.000 miembros de la organización, hay reuniones de negocios anuales con participación preferencial para los premiados y ellos ofrecen una asesoría de imagen para mejorar la posición de las empresas en el mundo”.

Este año, la Agrozal creció un 43% su capacidad de almacenamiento de maíz, tuvo un 74% de clientes que confiaron en sus servicios y acondicionaron un 30% más de cargas en relación a lo que ocurrió en 2017.