Cannabis Medicinal: pacientes proponen cambiar proyecto de ley

Asociación Cannabica Esperanza de Vida (ACEV), una organización de pacientes que se valen del uso medicinal del cannabis para tratar sus padecimientos, visitó la Legislatura provincial para contar sus experiencias a los senadores y sobre todo para impulsar modificaciones sobre el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados hace tres semanas. Cuestiones como permitir el autocultivo y ampliar el espectro de las enfermedades a tratar son algunas de los cambios que buscan implementar, que de ser exitoso, debería volver a la Cámara baja para su tratamiento y aprobación.

ACEV fue recibido por los senadores Mabel Leyes, que preside la Comisión de Salud, Pablo Garro, Gloria Petrino, María Guedi Ortíz y Ariel Rosendo. Adultos mayores con enfermedades crónicas, niños acompañados por sus padres, muchos de ellos con remeras con la frase "Esta planta cura, no mata", contaron cómo el uso médico de la sustancia ayudó a tratar sus enfermedades.

"Por ser un tema de salud, es sensible y hoy amerita tratarlo con cada una de las iniciativas y experiencias que han tenido. Nos han descrito el efecto del cannabis, que ha sido positivo. Veremos otras aristas para lograr que la legislación sea lo más acorde a lo que ellos necesitan", comentó Leyes a El Diario de la República. "Trataremos de trabajar sobre esta media sanción o si amerita algún otro proyecto", agregó.

El proyecto aprobado en diputados tiene por objetivo "instaurar la regulación del uso con fines médicos y terapéuticos de la planta de cannabis y sus derivados, promoviendo y garantizando activamente el cuidado integral de la salud". Para lograr ese fin propone la creación de un programa provincial de regulación; la provisión gratuita de aceite de cannabis y derivados; la incorporación de la sustancia al vademécum provincial y un registro voluntario. Enumera dentro de los padecimientos a tratar "convulsiones, crisis motoras, dolores crónicos, náuseas y vómitos derivados de quimioterapias, epilepsia refractaria, síndrome de West, síndrome de Dravet, cáncer, sida, esclerosis múltiples, autismo, esquizofrenia y patologías que en el futuro determine la autoridad de aplicación".

"Por lo menos nos escucharon. Era lo principal, algo que no ocurrió con diputados", apuntó Gustavo Coria, uno de los principales activistas de ACEV. "Los senadores fueron muy atentos al escucharnos, que fue lo que más nos agradó. Hubo un ida y vuelta. Tratamos de llegar a cambiar lo que se hizo en diputados", remarcó.

"No nos sirve una ley que no deja en claro de dónde van a sacar el aceite para brindar a la provincia, quién lo va a producir, cómo van a permitir que cada uno acceda a la medicina", apuntó Luzy Villaroel, de la misma organización.

"Lo que esperamos es que a través de los senadores se contemplen todas las patologías que puedan ser tratadas con cannabis y que se contemple el autocultivo", dijo. "Es importante el autocultivo porque hay más de 3.500 variedades de cepas y para cada patología hay determinadas plantas más favorables. El organismo va haciendo una especie de resistencia, de acostumbramiento, por eso hay que rotar de especies. No tiene sentido proveer solo un tipo de aceite como con la ley nacional, que contempla solo a un 10% de los usuarios", justificó. Para regular la técnica Villaroel indicó que proponen la creación de un registro de usuarios.

Como ha comprobado El Diario en múltiples oportunidades, a pesar que aún no se implementa la ley de nivel nacional, pacientes ya se valen de las propiedades de las plantas. Gladys González tiene artritis reumatoidea y hace tres meses que no toma medicación. "Estoy probando el cannabis. La última medicación que me dieron me hacía mucho mal, me descomponía del estómago. Decidí, sin consultar al médico, dejar de consumirla y estoy solamente con el aceite. Estoy mejor no solo en la salud, me siento bien en todo sentido. No tengo los dolores que solía tener", aseguró.

Lidia tiene fibromialgia hace 12 años. Hace un año comenzó a tratarse con cannabis, proveniente de Mendoza. "Me causó desconfianza, porque no sabía si esto iba a ser contraproducente. La medicación para la fibromialgia no la tomaba más de hace 3 años, porque no veía resultados, me sentía igual. Ahora no, con el aceite me puedo manejar, desplazarme. Me ha cambiado la vida", describió.