San Luis: destacan el avance del proyecto sobre cannabis medicinal

Un grupo de profesionales del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” visitó las instalaciones donde se desarrolla el “Proyecto Belgrano”, a través del cual se busca producir aceite de cannabis medicinal. Los médicos destacaron el avance de la iniciativa y los efectos que tiene esta planta en los pacientes.

“Esto es algo increíble para nosotros, es impresionante el trabajo que están haciendo los chicos. Todo lo que se sabe hoy sobre el aceite de cannabis creemos que es como la punta del iceberg, hay mucho por aprender, conocer y recién estamos empezando en este camino. Creemos que podemos ayudar a muchísima gente a vivir mejor, no solo en cuidados paliativos, sino mucho antes, en el manejo de enfermedades incluso neurodegenerativas”, expresó el médico clínico Nicolás Di Rocco.

Además, agregó: “Es todo un mundo nuevo y el trabajo que vimos hoy es sumamente sorprendente porque son muy profesionales, muy prácticos, conocen mucho del tema y la verdad es que trabajar con gente así es un placer y el hospital está innovando en algo que es el futuro”.

Por su parte, la doctora Virginia García indicó que el cannabis medicinal puede servir para el tratamiento del dolor. “El trabajo que están haciendo acá, a nosotros como médicos, nos abre una puerta gigante porque vemos a futuro probables formulaciones que van a hacer para tratamientos en nuestros pacientes. Da orgullo que nuestra provincia tenga un lugar como este porque para el futuro, la medicina, nuestros pacientes, nuestra población, va a ser increíble cuando podamos empezar a medicar”, indicó.

En la visita a las instalaciones también participaron médicos residentes para conocer la producción y los beneficios.

“En 2016, la Anmat aprobó y emitió un comunicado que expresaba que hay evidencia científica suficiente para el uso medicinal del cannabis para el dolor refractario del tratamiento convencional de primera línea, para las náuseas y los vómitos de los pacientes que reciben quimioterapia, en pacientes con cáncer, y entre otros miles de posibilidades de tratamiento, así que la verdad es un privilegio y un gusto haber presenciado esto”, expresó Giuliana Gatica, médica clínica.

Sebastián Vicedo, también médico clínico, destacó los beneficios del cannabis en forma de aceite. “Una de las grandes virtudes es que tiene un índice de seguridad gigante, el aceite, sobre todo, con otras drogas no pasa lo mismo. Otra de las virtudes que tiene es que es muy buen antiinflamatorio, es antiepiléptico y analgesia. Me parece que es un buen medicamento”, dijo.

El joven es puntano y expresó su orgullo por esta iniciativa local.

“Estoy muy esperanzado, poder formar parte de esto y que me hayan tenido en cuenta es un orgullo. Con toda la gente que he hablado está abierta al diálogo, que eso también va a hacer que el proyecto sea genial, porque no estamos solo los médicos, estamos todos, hay mucha gente detrás nuestro y nosotros detrás de ellos. Vamos todos juntos para un mismo lado y eso es bastante difícil de conseguir, sobre todo en la ciencia. Este proyecto lo que tiene de bueno es que estamos todos pensando en lo mismo que es el bienestar del paciente, que se puedan sentir mejor y darles un producto de calidad”, explicó.

Redacción / NTV