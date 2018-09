El Campeonato Sanluiseño de Mountain Bike sigue a toda marcha

Tres de las cuatro fechas que cuenta el Campeonato Sanluiseño de Mountain Bike ya quedaron atrás, y la última función de la temporada, planificada para el 28 de octubre, será clave entre aquellos bikers que intenten conseguir la casaca de campeón.

En la pasada presentación en el circuito Tres Lomas de Donovan, hace unos días atrás, el juvenil Facundo De Rosa se llevó todas las miradas al imprimir un ritmo arrollador y conquistar la clasificación general, seguido de cerca por Antonio Lucero, ganador de la master A1, y Rafael Aguilar, que fue de menor a mayor y además de dominar la master A2 finalizó en la tercera ubicación.

El lote de los cinco mejores cerró con el vencedor de la Sub 23, Braulio Cejas, en el cuarto lugar y el dueño de la dura categoría elite, Pablo Caballero, en el quinto escalón.

Pero estos cinco bikers no fueron los únicos ganadores en la penúltima jornada, ya que sobre el trazado de 5.500 metros diseñado por la escuela Senderos MTB, a cargo de la organización del campeonato, también sumaron puntos valiosos otros especialistas con un gran nivel.

Entre los más grandes, festejaron: Virginia Curia (damas elite); Yésica Guzmán (damas Sub 23); María Andrada (damas master B); María Filiverti (damas promocional); Merkis Nicola (master B1); Gabriel Gallo (master B2), Hugo Astrada (master C1); Marcelo Franco (master C2); Carlos Curi (master D); Juan Flores (promocional A) y Franco Rosales (promocional B).

Los más pequeños también se divirtieron, y los que ganaron fueron: Felipe Mansilla (mosquitos); Thiago Rosales (promesas); Juan Sesmillo (preinfantiles); Julieta Quintana (damas infantiles B); Alex Contrera (infantiles A) y Nahuel Garro (infantiles B).

Estos resultados dejaron el clasificador de los aspirantes al título al rojo vivo. Hay categorías en donde todo está muy parejo. Igualados o con una mínima ventaja favorables a los punteros.

Por eso la próxima fecha de coronación en Terrazas del Portezuelo será fundamental, la última oportunidad disponible para intentar ponerse la malla de campeón. El broche de oro de los bikers en el cierre de temporada.