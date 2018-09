Esperan 100 mil chicos en El Trapiche durante la semana del estudiante

Con la crisis económica que azota al país como telón de fondo, este año, el municipio de El Trapiche espera a unos 100 mil jóvenes durante la semana del estudiante para que festejen su día y reciban la primavera. También los chicos tendrán la opción de alojarse en los campings que ofrece la localidad turística.

Como todos los años, habrá una veda, que comenzó ayer y finalizará el martes 25 de setiembre, que prohíbe el ingreso, la venta y consumo de cualquier bebida alcohólica en espacios públicos.

El intendente, Marcelo Páez Logioia, precisó que "durante la semana esperamos un ingreso de 100 mil personas, sobre todo entre el jueves y el domingo de la próxima semana. Puede que el número sea mayor, pero la crisis por la que pasa la Argentina evita que muchas personas opten por alojarse en El Trapiche. Estimamos que vendrán a pasar el día y a la tarde-noche regresarán a San Luis. Estas personas serán contabilizadas cada vez que ingresen al pueblo, ya sea en colectivo, auto o bicicleta. En el 2016 contabilizamos 110 mil chicos y el año pasado 98 mil".

Este 2018 se instalarán paradores en distintas zonas de la localidad. Los ministerios de Medio Ambiente, Seguridad, Salud y Turismo, entre otros, mostrarán lo que realizan. "El área de narcóticos de Seguridad dará charlas sobre la prevención de drogas y Turismo exhibirá la oferta que tiene la provincia para los visitantes", señaló.

A pesar del esfuerzo, el intendente sabe que lo suscitan la atención de los chicos. "Sabemos que los jóvenes le dan poco importancia. Las promociones se dedican a juntarse y hacer fiestas particulares. Lo toman como una vivencia propia de la preindependencia que vivirán en un futuro", reconoció.

Los stands estarán ubicados en la costanera en la avenida San Martín y Pringles, otro sobre la avenida San Martín y Lavalle y otro en el puente viejo en la avenida San Martín y Ruta Provincial 9. Estarán presentes de jueves a sábado en esos sectores.

La Secretaría de la Juventud estará a cargo de la organización de los espectáculos que incluirá presentaciones de bandas de rock de toda la provincia, DJ's, sorteos y juegos durante el jueves, viernes y sábado. Para los shows de los grupos se montará un escenario principal en la costanera ubicada en la avenida San Martín y Pringles.

"El año pasado, el Gobierno hizo una inversión importante contratando a artistas de relevancia nacional como Miranda, Turf y Coty Sorokin, entre otros, pero no colmaron las expectativas. Los chicos saben que si van a un espectáculo se los controla para que no consuman alcohol, por ello prefieren quedarse donde alquilaron y hacer una fiesta privada en la que puedan emborracharse y no van a los espectáculos", señaló.

Según Páez Logioia, es importante pedirle a los padres que acompañen a sus hijos en esta semana para que compartan junto a los jóvenes las actividades que realizan y "de paso que los controlan". "Sabemos que si bien muchos de los tutores son responsables y los cuidan, hay otros que los avalan y les traen alcohol. Hay que recordarles que El Trapiche no es una guardería, que los padres siguen siendo ellos, por más que los chicos estén a 40 kilómetros de San Luis", destacó.

Durante la semana del estudiante, en la localidad no solo se controlará el ingreso de bebidas alcohólicas, sino también del consumo y su circulación. "Tenemos conocimiento que escondieron botellas en algún lugar del pueblo. Los inspectores van a vigilar que no se comercialicen en la vía pública ni que las trasladen de un camping a una cabaña", resaltó el intendente.

Desde que comenzó la gestión de Páez Logioia, en diciembre de 2015, el área de Inspección Comercial del Municipio está realizando un trabajo minucioso relacionado a las viviendas de la localidad que son alquiladas en temporada alta y no están habilitadas o no cumplen con los requisitos necesarios. "Contamos con la ayuda de los emprendedores turísticos, que tienen alojamiento y están al día con todos los requisitos. Ellos nos comunicaron que había distintas casas que recibían turistas en temporada alta o en la semana del estudiante pero que lo hacen de forma irregular. Hemos logrado que unas 20 estén en condiciones de funcionar de ahora en adelante", señaló.

Otro dato particular es que por segundo año consecutivo, El Trapiche no organizará la elección de la Reina del Estudiante, en la que la ganadora representaba a San Luis en un certamen nacional que se efectúa en Jujuy.

"Las candidatas tienen que tener una determinada edad, peso, altura mínima y no tenían que ser madres. Nos parecieron muy discriminatorios los requisitos y decidimos no realizar la elección porque si la representante de San Luis que ganaba no cumplía con las medidas que piden, no iba a poder participar", detalló.

De acuerdo al intendente, hay un alto porcentaje de complejo de cabañas reservadas y detectaron que muchos propietarios no alquilaban porque saben o estiman que los chicos realizan destrozos. "Por la crisis económica, ahora toman reservas no solamente en El Trapiche sino también en Río Grande o camino a La Florida. En esos hospedajes el valor es más barato y el día puede costar entre 500 o 400 pesos", dijo.

Las cabañas cuestan hasta 1.100 pesos por día

De acuerdo a un relevamiento realizado por El Diario de la República, los propietarios de hospedajes y cabañas aseguraron que tienen reservas desde Semana Santa. Los valores varían desde los 800 hasta los 1.100 pesos por estudiante y por día. Otros cobran 1.500 por dos personas y con cada integrante nuevo suman otros 300 pesos.

En muchos casos, proveen el servicio de blancos (toallas y sábanas) y en otros solo lo esencial. Algunos ofrecen hasta el almuerzo y la cena, dependiendo del convenio al que hayan llegado con los padres de los chicos que se alojan.

Facundo, del complejo de "Cabañas Ruka Malbec", precisó: "Tengo reservados todos los lugares hace meses. Por día, a cada joven, le cobro 1.100 pesos y les ofrezco una vianda para que almuercen y otra para que cenen. Hace cuatro años que implementé este servicio y me funciona bien".

Los chicos que alquilaron son de varios colegios privados de la ciudad de San Luis. Son siete. "Los padres nos aseguran que están tranquilos en nuestro complejo", dijo.

Adriana Yamin, de las cabañas "Villa Alinor" y "El Trapiche", aseguró que los jóvenes para resguardarse un lugar para la semana del estudiante comenzaron con las reservas entre abril y mayo y tiene todo el complejo completo. "Ya están preguntado para alquilar el próximo año", manifestó.

"A pesar de la situación económica, muchos grupos que alquilaron se quedarán una semana, otros, seis día, y algunos cinco. Los chicos son de una escuela privada y de distintos colegios de Juana Koslay. Yo cobro 800 pesos por joven y por día. Les dejo los esencial, como cubiertos y vasos. Toallas y sábanas traen ellos", dijo.

Yamin recordó que este año una promoción le reservó e hizo el depósito, pero cuando les informaron que no permitían el consumo de alcohol, no quisieron alojarse y perdieron la seña.

Ella tienen un mirada muy crítica: "El Trapiche es una destilería, es un tema complicado. Hace mucho que lucho contra el consumo de bebidas de alcohol para estas fechas".

Juan Carlos Rivero, del complejo de cabañas "Cerro Colonial", dijo: "Nosotros alquilamos bajo la responsabilidad de sus padres, les hacemos una especie de contrato por el cual les advertimos que no se admiten visitas y las cabañas son para los chicos. Por supuesto, cero alcohol".

El cabañero señaló que los papás aceptan las condiciones, sobre todo los padres de chicas. "Son lo que más se preocupan por la integridad de sus hijas", añadió.

Según Rivero, y coincidiendo con Páez Logioia, la causa de que muchos cabañeros comenzaron a alquilar en la semana del estudiante es debido a la crisis que atraviesa nuestro país, de la cual San Luis no está exenta. "Este desequilibrio económico se originó en la temporada del verano pasado, que no fue la esperada, lo mismo sucedió en las vacaciones de invierno. Por eso, los cabañeros decidieron alquilar para paliar de alguna manera la situación", señaló.

Él cobra 1.500 pesos por dos personas, si se agrega otro integrante, se suman 300 y así sucesivamente.

Campings

Los campings también son una opción, van desde los 100 a los 150 pesos por día. Ofrecen proveeduría y servicio de agua caliente en los baños.

"Nosotros le alquilamos a chicos de prepromoción, menores de 18 años. Los controlamos y queremos que la pasen bien. Por la crisis económica, este año muchos grupos se instalarán el próximo jueves y otros el mismo viernes. Creemos que no se van a quedar muchos días. En el 2017 acamparon durante toda la semana", detalló Jessica Menéndez, de "La Resbalosa", que tiene un predio para 50 carpas, aproximadamente.

Este tipo de hospedajes en la localidad generalmente no trabaja durante la semana del estudiante. "Como no se permite que se consuma alcohol en sus instalaciones, los jóvenes no realizan reserva", dijo el encargado de "El Ciervo".

Ciento cincuenta policías controlarán los festejos

En el operativo policial, que comenzará mañana y finalizará el próximo sábado, participarán 150 efectivos en distintos turnos. Habrá puestos en El Trapiche que controlarán el ingreso de autos, colectivos y bicicletas, entre otros vehículos, y retirarán, en caso que quieran ingresar, las bebidas alcohólicas.

El Ministerio de Salud participará con 90 personas pertenecientes al Programa Salud Sexual y Reproductiva, Programa Medicina del Interior, Subprograma Maternidad e Infancia, Subprograma Prevención y Promoción de la Salud, Servicio VIH-Enfermedades de Transmisión Sexual, Centro de Prevención y Atención de las Adicciones (CPAA) y del Servicio de Emergencia Provincial.

También unos 30 inspectores del Municipio estarán realizando distintos controles a los jóvenes que visiten la localidad durante toda la semana. "Si a los chicos se les encuentra alcohol, se le retira y se tira el líquido. Luego se los deja que sigan caminando por el lugar", dijo una fuente de la Municipalidad.



El boleto de colectivo costará 45 pesos

Desde el jueves al domingo se realizará un operativo especial para reforzar el servicio del transporte interurbano que viaja a El Trapiche. Sin embargo, desde mañana suman más unidades. Los ómnibus saldrán de la terminal y viajarán directo a la localidad turística. El precio del boleto será 45 pesos, diez más de lo que se cobra habitualmente.

"Vamos a reforzar desde mañana el servicio regular. Dependerá de la demanda que nos informen las empresas", dijo el jefe del Programa Transporte, Edgar Debia. Para el operativo habrá colectivos especiales que viajarán por Los Puquios a El Trapiche. "Será un viaje más directo, sin paradas, y no llevarán pasajeros parados", señaló el funcionario.