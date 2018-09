Ricardo Iorio arremetió contra las mujeres que levantan el pañuelo verde

El cantautor, Ricardo Iorio, arremetió contra las militantes pro-aborto en una entrevista en el canal digital TLV1. “Esas zurdas saben que yo sé que ellas nunca encontraron un padre de familia como yo, un macho proveedor”.

El ex líder de V8 y Hermética utilizó los medios para desquitarse e insultar a mansalva en un extenso reportaje. "No puede ser que haya criaturitas de 15 y 16 años que apoyen la muerte del no nacido. ¿Cómo, nadie les clava un destornillador en la oreja a estos p… malvados? ¿Es tanta la hipocresía? ", profirió Iorio.

Además defendió al pediatra, Abel Albino, que fue repudiado por el sector verde debido a sus polémicas declaraciones cuando disertó en el Parlamento, en el marco del debate por el aborto legal antes de que fuera rechazado el proyecto de Ley. "No les gusta a las senadoras, que cuando habla una eminencia tocan el botón del celular porque les están mandando fichas. Hacele cinco preguntas seguidas porque si le dice ¿me repiten la pregunta? podemos decir que está gagá”, dijo el cantautor.

Por último habló de la pobreza y continuó con su arremetida. “El pobre tiene menos defensas, el pobre tiene menos inteligencia, el pobre siente más el frío, siente más el dolor, y encima no tiene plata. El único tesoro que tiene son sus hijos. ¡Hay que educar para el amor, hijos de p…!", finalizó.