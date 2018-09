Una prueba fortalece las sospechas contra los Chiotti

Fue un hallazgo que, para los investigadores, les da fuerza a los indicios que tienen de que el productor agropecuario José Alberto Chiotti, su hijo de idéntico nombre, un transportista y tres empleados rurales le robaron por lo menos 500 vacunos a otro ganadero, Julio César Vergés, entre 2010 y 2017. El viernes, la Policía encontró en un campo de los Chiotti una vaca de unos siete años que el hijo del denunciante reconoció como de su propiedad: confirmó que tiene la marca de los animales de su familia –aunque habría sido adulterada–, además de otros elementos de identificación, confió una fuente de la causa.

Desde el 21 de agosto, cuando comenzaron con los allanamientos por la llamada "Operación Hereford", la comisión policial a cargo de las averiguaciones no ha tenido pausa en su tarea. Han regresado a los campos vinculados a los sospechosos, trabajan allí durante las horas diurnas y regresan al día siguiente para continuar con la medida, que implica, entre otras tareas, ver los animales que hay ahí y corroborar su propiedad, si están registrados y tienen todos los elementos de identificación que la ley exige.

Según consta en las actuaciones, el viernes pasado, integrantes de la comisión ubicó el animal de Vergés durante el allanamiento en el puesto "Buen Pastor", en Villa General Roca.

Ese día, además de los efectivos, estuvieron dos veterinarios de la Policía –la oficial principal Sonia Liecegang y el inspector José Magallanes– y Julio César Vergés hijo.

En presencia de dos testigos, los agentes le exhibieron la vaca al hijo del denunciante. Según el cálculo de los veterinarios de la fuerza, tiene "entre seis y siete años", edad que correspondería con el lapso en el que, según las presentaciones de Vergés, ocurrieron los robos en "La Rinconada", su hacienda. El animal en cuestión es raza Hereford, Pampa Colorada, igual que aquellos que le sustrajeron.

Por lo que quedó asentado, no tenía la caravana tarjeta –un plástico de identificación del ganado–, y sí la caravana botón amarillo en la oreja izquierda, con un número de identificación –QR 297 D140-0–, y otro botón de la caravana por la vacunación del animal contra la brucelosis –es el número 242-84088–.

Además, en la oreja derecha tenía la señal –los cortes, siempre idénticos, que cada productor ganadero hace a la hacienda de su propiedad–, que "es cien por ciento igual a la de los vacunos de Vergés", indicó una fuente.

La vaca también presentaba una marca particular, una suerte de sello de hierro especialmente diseñado por cada ganadero, que se imprime sobre el cuero de los animales. En este caso, está ubicada en la nalga derecha. "Hay una particularidad muy importante –contó el informante–, que los Vergés marcan los animales en el costado derecho, no en el izquierdo".

El hijo de Vergés confirmó, ante los testigos y los policías, que la vaca es de su padre, que reconocía las señales como aquellas que tiene el ganado de su papá, y que la marca tenía vestigios de aquella que imprimen habitualmente en sus animales.

Refirió que coincidía el número de caravana botón con el número de Cuig y el número de identificación del animal, el 297 D140-0. Y aportó una copia de la marca y la señal y la tarjeta del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa).

Con esa tarjeta, a través de un código, se asocia al productor agropecuario con el campo donde realiza su actividad. Cuenta con datos del establecimiento, del productor, de la actividad que allí realiza y de los animales que posee.