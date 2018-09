Dieron media sanción a la ley de endometriosis

Un par de globos amarillos, arrojados desde las gradas de la Legislatura Provincial, fueron la forma de festejar para un grupo de mujeres que padecen endometriosis, enfermedad crónica que consiste en el crecimiento de tejido en los ovarios, trompas de Falopio e intestinos y que provoca, entre otros síntomas, hemorragias y gran dolor físico. Además es una de las causas principales de infertilidad. El color, símbolo de visibilización de la enfermedad a nivel mundial, también era el de los pañuelos que vestían. Para ellas era un gran logro: la media sanción en Diputados de una ley provincial que reconocerá el padecimiento como crónico, otorgará cobertura médica integral en el sistema de salud público y a los afiliados a Dosep y establecerá campañas obligatorias de concientización.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y aguarda su tratamiento en la Cámara de Senadores. Además de establecer una campaña de difusión y concientización sobre "prevención, síntomas, tratamiento y efectos colaterales" (con el mes de marzo como el de la enfermedad), determina al padecimiento "dentro de la categoría de enfermedad crónica, en tanto reduce la autonomía de las mujeres que lo padecen y afecta su calidad de vida".

A su vez establece que la obra social Dosep, "en concordancia con el Ministerio de Salud de la provincia, desarrollará para sus afiliados campañas de concientización, prevención y tratamiento integral de la patología específica para el control de la enfermedad, la mitigación del dolor y la calidad de vida de las pacientes afectadas". Por último implica la creación "con fines estadísticos" de un Registro Único de Endometriosis (RUE) en el ámbito de la provincia y que los gastos para la cobertura de la enfermedad entrarán en las partidas presupuestarias del Ministerio de Salud.

Pamela Luna aún se secaba las lágrimas cuando recibió la consulta de El Diario de la República. Ella preside "Endolazos San Luis" una asociación sin fines de lucro creada en marzo, que reúne a 20 pacientes y familiares de San Luis y que promovió el proyecto de ley. "Lo principal que sufre una mujer son dolores y hemorragias. Tenemos menstruaciones que duran de 10 a 12 días. Uno no puede trabajar, no puede ser mamá, no puede levantarse de la cama", enumeró. La endometriosis que sufre es tan severa que debieron extraerle parte del intestino y fueron tantas las intervenciones a la que fue sometida, que la echaron de dos trabajos diferentes por no aceptarle sus licencias médicas, describió su madre Gladys, que la acompañó a la sesión de la Cámara baja. "Ella estuvo 3 años en una cama. Esta enfermedad deja a las mujeres invalidantes, sin trabajo. Es silenciosa, dolorosa y muy costosa. Hace más de 8 meses vengo a la par de mi hija luchando por esta ley. Es para mejorar la calidad de vida de las que vienen", reflexionó. "La concientización es muy importante, porque no se sabe de la enfermedad, hay muchas mujeres que no saben como defenderse o qué ir a decirle al médico, como tratarse. Los doctores no saben de que se trata y la minimizan mucho", apuntó Luna.

Todas las fuerzas políticas se mostraron a favor de la enmienda."Esto llegó de mano de mujeres y en una decisión muy propia, que se unieron para defender y hacer efectivos sus derechos. Si nosotras no peleamos por nuestros derechos, es muy difícil que el hombre lo haga", afirmó Lucrecia Santos, diputada del Frente Unidad Justicialista, y que preside la Comisión de Salud que analizó el proyecto. "A principio de año muchos de nosotros no sabíamos que era la endometriosis. Un grupo de mujeres quería hablar con nosotros sobre la enfermedad. El testimonio de Pamela me conmovió. No es lo mismo leer sobre la enfermedad, que escuchar a alguien que la sufre", expresó el diputado Alejandro Cacace, que preside el bloque Avanzar y Cambiemos por San Luis y que fue uno de los promotores del proyecto.

Luna aclaró que actualmente el sistema público de salud brinda atención al padecimiento "pero la enfermedad no se considera crónica y no todos los médicos la tratan y diagnostican bien. Dependíamos de encontrar a alguien capacitado". La ley le dará cobertura a la hora de consultar en un centro público, sumado a que la obra social de la provincia también deberá atenderlas. Sobre la faz privada, es otra la historia. Sólo una ley nacional podría exigirles obligatoriedad, indicó la diputada Santos. Hay múltiples propuestas a nivel país, pero por ahora con escaso avance.