Carina lucha contra la endometriosis, la burocracia y el desconocimiento

Hace tres años, Carina Quiroga comenzó varias luchas conjuntas. Desde entonces, no solo debe enfrentar una enfermedad que le produce malestares terribles, sino también la burocracia que ralentiza su tratamiento y el poco conocimiento que hay en la provincia y en otras partes del país sobre la endometriosis profunda que padece, que ya la llevó a dos cirugías de urgencia y ahora requiere de otra operación inmediata.

La odisea para la mujer y su familia comenzó en 2021, cuando dolores punzantes en el abdomen y la espalda fueron tratados con un diagnóstico equivocado en diferentes centros de salud de Villa Mercedes. "La medicaron como para una lumbalgia o problemas en el nervio ciático y eso tapó un cuadro más grave, de abdomen agudo, y una gran infección, que la llevó al quirófano en el Policlínico", recordó Federico Sánchez, su esposo.

El "Juan Domingo Perón" fue el único lugar que la recibió porque, aunque contaban con la Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Osfatun), "en ese momento cerraron todas las puertas, no había quién la atendiera porque estaban todos de vacaciones", lamentó el hombre.

Fue en esa cirugía, que se hizo en dos días diferentes por un shock hipovolémico con paro cardiorrespiratorio, donde llegaron a la conclusión correcta: Carina tiene una endometriosis profunda, que genera que los tejidos uterinos crezcan en otras órganos y partes del cuerpo, y produzcan hemorragias, entre otras consecuencias.

Quienes deseen contribuir, pueden transferir al CBU 0070352730004022055812 o al alias carinaquiroga.24, de una cuenta del Banco Galicia a nombre de Carina Quiroga.

Después de varios días de coma inducido, la mujer de 34 años logró salir de esa situación y arrancó otro camino, también complicado, pero con al menos la certeza de saber a qué se enfrentaba.

"A ella la atendió la doctora Natalí Andreis, a quien le estamos profundamente agradecidos porque tomó el caso de Carina como algo personal y con mucho interés", señaló Federico.

En mayo de 2023, sin embargo, Quiroga tuvo que ir nuevamente a quirófano con una operación complicada que duró cinco horas, aunque no con la misma gravedad de la oportunidad anterior. "Ahí se empezaron a acelerar los trámites para que la puedan tratar en otro lugar de alta complejidad, porque acá no contaban con las herramientas necesarias, ni tampoco con la experiencia en la técnica", dijo.

Por recomendación médica, la primera opción fue viajar a Córdoba, pero su obra social no se hacía cargo de ninguno de los gastos. Por eso, recibieron ayuda del Gobierno y se dieron de baja de la mutual para acceder a un beneficio social.

Después de tres meses de esperar la certificación negativa, comenzaron las consultas en hospitales públicos de Buenos Aires, pero tampoco lograron dar con un especialista que pudiera resolver la complejidad del caso. "Ahí volvimos a la primera sugerencia que es el doctor Jorge Dionisi, en el Sanatorio Allende, que aceptó hacer la cirugía, pero nosotros debemos hacernos cargo del costo", detalló el esposo.

Para concretar el procedimiento, la familia debe abonar la suma de ocho millones de pesos y, por eso, iniciaron una colecta para pedir colaboración a toda la comunidad que desee ayudar. En pocos días, reunieron la mitad del dinero, pero todavía falta bastante para poder afrontar el valor total, sobre todo en una crisis económica que se agrava cada vez más.

Esta semana le darán la fecha para la internación y operación, en la que deben extirpar el tejido fuera del lugar y revisar los intestinos que están comprometidos, además de sacar todos los órganos ginecológicos para intentar frenar la enfermedad.

Los últimos años no han sido para nada fáciles para la mujer, quien es madre de Gonzalo de 11 años y ha tenido que renunciar a trabajos por los dolores que le ocasiona la endometriosis. "Cuando te levantás, no sabés cómo vas a estar el resto del día. Entonces no podés tener un empleo estable o cumplir horarios. Por eso, he hecho cursos a distancia y trato de trabajar desde mi casa", contó ella.

Además, la falta de especialistas en la provincia complica, no solo la atención médica, sino también la alimentación adecuada para sobrellevar y reducir los malestares. "No hay nutricionistas especializados y tenés que recurrir a internet para saber qué comer", lamentó.

Sin embargo, desde que hizo pública su situación, muchas personas la contactaron para solidarizarse y comentarle sus propios casos. "Me han llegado mensajes de mujeres de Villa Mercedes y de todo el país, diciéndome que sufren lo mismo y que es una lucha que también llevan adelante", expresó Carina.

La necesidad de más difusión y una ley

Toparse con la enfermedad ha hecho que Carina y su familia investiguen y aprendan tanto como pueden sobre lo que le genera a los cuerpos y cómo se la enfrenta. Sin embargo, también se encontraron con la falta de una ley que ayude a quienes la padecen.

"No es considerada una patología crónica, entonces cada paciente está totalmente desamparada. Las obras sociales no cubren ni los tratamientos ni los medicamentos y hay asociaciones que luchan por esto", repasó.

Además, también buscan concientizar a otras personas a que se realicen controles ginecológicos con frecuencia para detectar cualquier inconveniente a tiempo. "Aprendí que muchos médicos nos tratan de exageradas y eso hace que las mujeres nos dejemos estar y lleguemos a este punto de necesitar una cirugía de urgencia", protestó.