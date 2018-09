"Sael", el joven que surfea en la ola del reguetón mundial

La remera mangas cortas deja al descubierto algunos tatuajes en los brazos y el cuello. Un rosario, varias figuras pero la clave de sol debajo de la oreja izquierda no es casual, como tampoco es que esté dibujado en el lado del corazón. Sael, o Santiago Elías Mercado, como lo bautizaron sus papás Walter y Vanesa cuando nació, tiene 20 años y unos 5 en la música, mezclando ritmos caribeños y escribiendo canciones. Al principio grababa en el baño de su casa del Feliciano Sarmiento, pero hace apenas 11 meses dio un salto que lo hizo trepar a la ola del reguetón mundial: estuvo en Colombia donde compuso canciones para Kevin Roldán y está por cerrar un contrato que le permitirá trabajar con J-Balvin, el latino número uno en los ránkings internacionales.

“Estoy muy contento pero con los pies en la tierra, dejando que todo fluya, de no forzar nada, que las cosas se den con el correr del tiempo. Hoy estoy parado donde siempre soñé estar”, dijo con un aire de tranquilidad y orgullo.

De chiquito tuvo inquietud por la música. El álbum familiar lo muestra con 4 años cantando en los cumpleaños, golpeando los vasos en la casa de la abuela o los timbales, e inspirado en el órgano. Sael contó que al cumplir los 12, apenas arrancaba el secundario, decidió dar rienda suelta a su curiosidad. “Me gustaba el reguetón y quería saber cómo se hacía. Busqué en Youtube los videos tutoriales y con el programa Fruity Loops realicé los instrumentales. Leía libros digitales sobre producción musical y dos años después me puse en modo rebelde: iba al colegio con la notebook y sentado al final de la fila me ponía con los auriculares a armar canciones”, confesó.

Las primeras melodías surgieron en la noche, cuando en el hogar su familia dormía. Encerrado en el baño, con manos veloces sobre el teclado, usaba la notebook que le entregó el Gobierno para mezclar el merengue, tango y otros compases.

“Me gusta escribir, ponerme en el papel de otra persona y en base a eso escribir canciones. Cuando me regalaron un micrófono profesional que aún conservo, hice un tema que se llama “Una trampa”, que tiene un poco de reguetón con merengue y lo subí a Youtube”, recordó.

Esa sería la puerta por la que comenzó a fluir la magia. El tema fue escuchado por varios amigos, conocidos, pero también por Kevin Roldán, un colombiano a quien Sael seguía desde los 14. “A los 3 días me llegó un mensaje en Instagram, decía que a Kevin le había gustado, que quería conocerme y llamarme. Así me llamaron y me dijeron que Kevin la quería interpretar”, recordó aún asombrado.

Ocurrió en noviembre del año pasado, cuando armó las valijas y partió con Walter al país cafetero a reunirse con uno de sus ídolos. “Se hizo un gran sacrificio. Mi papá había comprado una moto con mucho esfuerzo pero la vendimos para poder viajar”, describió.

Pasó 4 meses en Medellín alojado en la mansión de Roldán. Allí le compuso cerca de 20 canciones, con pista y letra, que el colombiano largará en breve con el sello Universal.

Pero había más cosas preparadas para sorprender a Sael. Hace una semana regresó de su último viaje porque se contactó con Pope, el DJ de J Balvin, el latino que ha conquistado los rankings mundiales. Pope está interesado en que el mercedino produzca material para los próximos discos.

“Estuve en el estudio '574' trabajando y como les gustó, quieren que firme como artista, productor y compositor. El contrato se está cuadrando. Así tendría más libertad en lo que hago pero probablemente escuchen a J Balvin o a Maluma interpretando canciones mías. Confío en que va a salir algo lindo. No sé cuándo se podrá empezar a trabajar porque Balvin está de gira. El 21 de noviembre viene a Argentina y ahí nos vamos a juntar. Nunca pertenecí a una productora grande y ahora puedo llegar a estar en Universal”, destacó.

El próximo mes, el joven se reunirá con “El villano”, un artista cumbiero, porque grabarán el video de un nuevo tema en Buenos Aires. Además, espera que pueda finalizarse el primer material de Sael (Ver Dato) que hizo en La Casa de la Música, el año pasado.

"Fue todo muy rápido y espero no caer rápido. Tengo la ayudita de Dios que me puso a esta gente tan exitosa en el camino", confesó.