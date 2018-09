Buenos Aires: los “caza Uber” quemaron cinco autos

Al menos cinco automóviles fueron quemados en forma intencional, en tres ataques vinculados presuntamente con los Caza Uber, ocurridos entre los barrios porteños de Flores, Almagro y Villa Crespo.

Los incidentes se produjeron en Virrey Liniers y Don Bosco, en Aranguren y Artigas, y en Corrientes y Darwin, en un radio de unas 20 cuadras del centro geográfico de la Ciudad.

En Don Bosco y Virrey Liniers fue incendiado alrededor de las 6:30 un sedan blanco, al cual le pintaron la leyenda Uber.

El vehículo pertenece a una mujer de nacionalidad venezolana que trabaja para la aplicación de remises legal Cabify.

Uno de los incendios intencional fue perpetrado alrededor de las 6:30 en la intersección de Don Bosco y Virrey Liners, de esta capital.

"Estoy legal, trabajo para Cabify", dijo al canal de cable C5N la mujer, a la vez que aseguró que es "madre soltera". .

En tanto, un hombre llamado Román, dueño de un auto que fue quemado en Aranguren y Artigas, en el barrio de Flores, dijo que trabaja como remisero en forma legal, inclusive su vehículo tenía una oblea identificatoria, y está "en contra de Uber porque quita trabajo".

"Tengo una oblea de remís hace siete años, trabajo para una agencia habilitada. Ahora me sacaron la herramienta de trabajo", explicó en declaraciones al canal TN.

Román contó que alrededor de las 2:00 de la mañana lo despertó el conserje de un edificio cercano.

"Me levanté y me encontré con los bomberos apagando el incendio de mi auto. Yo no tengo ninguna aplicación. Lamentablemente me tocó a mí", expresó.

El hombre dijo que si bien cree que el seguro le va a cubrir los daños recibidos, va a estar dos meses sin trabajar, a causa del papeleo que le demandará cobrar el resarcimiento.

NA